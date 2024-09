HPE OneView est une solution de gestion qui rationalise la mise à disposition et la gestion du cycle de vie à travers le calcul, l'archivage et l'ensemble des nœuds. Grâce à une API unifiée, l'infrastructure peut être configurée, surveillée, mise à jour et réaffectée. HPE OneView peut être utilisé pour gérer les environnements virtuels et physiques et peut être déployé sur site ou dans le cloud.

La plateforme IBM® Turbonomic® et HPE OneView travaillent de concert pour créer une plateforme unifiée où les utilisateurs peuvent gérer et optimiser les performances et l'utilisation des ressources de leur infrastructure. Le logiciel IBM Turbonomic prend des décisions automatisables en temps réel sur l'attribution des ressources, afin que les applications et les charges de travail disposent des ressources nécessaires à leur fonctionnement. Ces actions comprennent, entre autres, la détermination du moment où il convient de mettre à disposition de nouveaux hôtes.