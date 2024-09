Intégration de Cisco UCS Manager

Cisco Unified Computing System (UCS) Manager automatise les tâches de routine et réduit les coûts opérationnels en activant l’allocation de serveurs, d’ensembles de nœuds et de stockage. Il permet également la découverte, l’inventaire, la configuration, le diagnostic, la surveillance, la détection des incidents, l’audit et la collecte de statistiques. Cisco UCS intègre toutes ces ressources dans une plateforme multi-châssis évolutive pour regrouper l’administration en un point unique.

La plateforme IBM® Turbonomic® gère ces différentes entités grâce à l’automatisation intelligente au niveau du matériel. Elle peut même déterminer quand mettre à disposition de nouveaux hôtes ou ajouter un nouveau châssis. Le logiciel IBM Turbonomic propose des actions relatives à l’allocation des ressources, aux performances et à la gestion de la capacité afin d’optimiser l’environnement de votre organisation.