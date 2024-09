IBM TRIRIGA Application Suite (TAS) est disponible sous forme d’abonnement ou de licence perpétuelle, avec différentes options de déploiement. L’octroi de licences de fonctionnalité est basé sur un indicateur appelé AppPoints. Les clients achètent des AppPoints et les attribuent ensuite aux composants/capacités logicielles qu’ils souhaitent utiliser. Cela offre une flexibilité maximale en matière de licences de produits.

Pour les clients qui souhaitent obtenir une solution pour la gestion de l’espace (réservation de bureaux et de salles), la gestion des services et des ordres de travail, ou la planification des immobilisations et l’évaluation de l’état des installations, un package TRIRIGA Essentials est la solution idéale pour démarrer. Pour en savoir plus sur la tarification relative à la gestion des installations et des biens immobiliers ainsi que sur l’assistance à la configuration des capacités telles que Gestion des biens immobiliers, Gestion des baux et Durabilité, veuillez contacter IBM.