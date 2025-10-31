Optimisez les résultats de l’IA et l’accès au GPU NVIDIA avec davantage de données et un accès mondial accéléré
Leader dans le Gartner Magic Quadrant1
IOPS avec NVMe-oF optimisé pour les GPU NVIDIA
Débit validé pour NVIDIA DGX SuperPOD
Accélérez les requêtes S3 à distance avec watsonx
Validés pour DGX BasePOD et SuperPOD, IBM et NVIDIA offrent une infrastructure fiable qui rationalise le déploiement, accélère les résultats et alimente les workloads d’IA, de calcul scientifique et de simulation les plus exigeants.
Assurez la productivité des GPU en éliminant les goulots d’étranglement des données et en accélérant l’entraînement et l’inférence à l’échelle.
Accélérez les projets d’IA grâce aux conceptions validées par IBM et NVIDIA qui réduisent la complexité et vous permettent d’obtenir des résultats plus rapidement.
Passez de projets pilotes à des usines d’IA d’entreprise sans remaniement, en adaptant les performances et la capacité selon les besoins.
Équilibrez l’efficacité avec une protection intégrée grâce à la hiérarchisation automatisée, à la mise en cache et au partage des données à l’échelle mondiale.
Développez des solutions de conduite autonome en alliant un stockage des données rapide et flexible et une gestion simplifiée de l’IA.
“ La collaboration entre Continental, IBM Storage et NVIDIA rend la promesse de sécurité réalisable.”
Robert Thiel
Responsable de l’intelligence artificielle pour les systèmes avancés d’aide à la conduite, Continental Automotive AG