Solutions de stockage NVIDIA

Optimisez les résultats de l’IA et l’accès au GPU NVIDIA avec davantage de données et un accès mondial accéléré

Jeune homme asiatique concentré analysant des graphiques de trading
17 x

Leader dans le Gartner Magic Quadrant1

IOPS avec NVMe-oF optimisé pour les GPU NVIDIA

Débit validé pour NVIDIA DGX SuperPOD

Accélérez les requêtes S3 à distance avec watsonx

Prêt pour l’IA. Certifié par NVIDIA.

Validés pour DGX BasePOD et SuperPOD, IBM et NVIDIA offrent une infrastructure fiable qui rationalise le déploiement, accélère les résultats et alimente les workloads d’IA, de calcul scientifique et de simulation les plus exigeants.

 Stockage contextuel IBM
Libérez tout le potentiel des systèmes d’IA NVIDIA

Assurez la productivité des GPU en éliminant les goulots d’étranglement des données et en accélérant l’entraînement et l’inférence à l’échelle.
Déploiement simple et rapide d’une solution d’IA

Accélérez les projets d’IA grâce aux conceptions validées par IBM et NVIDIA qui réduisent la complexité et vous permettent d’obtenir des résultats plus rapidement.
Une croissance continue à mesure que la demande en IA augmente

Passez de projets pilotes à des usines d’IA d’entreprise sans remaniement, en adaptant les performances et la capacité selon les besoins.
Optimisez les coûts tout en renforçant la résilience

Équilibrez l’efficacité avec une protection intégrée grâce à la hiérarchisation automatisée, à la mise en cache et au partage des données à l’échelle mondiale.
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion Accélérez le déploiement sécurisé de l’IA sur site grâce à IBM Fusion HCI et watsonx. Tirez parti du stockage contextuel pour la vectorisation des données et l’intégration RAG, en fournissant rapidement des informations alimentées par l’IA générative à partir de données non structurées tout en simplifiant les opérations et en réduisant les coûts dans les environnements hybrides. Favorisez la modernisation tout en réduisant la complexité
Salle de serveurs IBM Dallas avec des techniciens à l’œuvre
IBM Storage Scale Offrez des performances et une évolutivité extrêmes tout en ajoutant une intelligence contextuelle pour extraire des informations à partir d’énormes volumes de données non structurées. Accélérez les GPU NVIDIA pour que les workloads d’entraînement, d’inférence et de simulation tournent à plein régime sur une seule et même plateforme mondiale. Exploitez les données pour en tirer des enseignements, quel que soit leur emplacement
Gros plan sur IBM Storage Scale System 6000
IBM Storage Scale System Permettez un déploiement rapide de l’IA, du HPC et de l’analytique en combinant le logiciel IBM Storage Scale et la technologie flash NVMe. En tant que stockage certifié NVIDIA, il offre un débit et une évolutivité optimisés par le GPU pour les workloads à forte intensité de données, ce qui permet d’obtenir des informations plus rapidement et de prendre des décisions plus intelligentes. Accélérez l’IA et le HPC grâce à des performances certifiées

Accélérer la compréhension de la sécurité des véhicules chez Continental

Développez des solutions de conduite autonome en alliant un stockage des données rapide et flexible et une gestion simplifiée de l’IA.

La collaboration entre Continental, IBM Storage et NVIDIA rend la promesse de sécurité réalisable.

Robert Thiel

Responsable de l’intelligence artificielle pour les systèmes avancés d’aide à la conduite, Continental Automotive AG

Personne assise au volant d’une voiture autonome Continental

Étapes suivantes

Découvrez comment les solutions IBM Storage peuvent vous aider à vous moderniser pour les workloads d’IA nouvelle génération, sans avoir à faire de compromis. Prenez rendez-vous avec un représentant IBM Storage.
Notes de bas de page

1Reconnu dans le Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de stockage primaire de 2019 à 2024.
 Reconnu dans le Gartner Magic Quadrant pour les baies SSD de 2014 à 2018.
Reconnu dans le Gartner Magic Quadrant pour les baies de disques polyvalents de 2013 à 2018.