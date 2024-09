IBM Storage Protect for Cloud est votre passerelle vers des solutions de stockage de données fiables et abordables.

Grâce à notre widget convivial, vous pouvez facilement estimer le coût mensuel d’un abonnement à Storage Protect for Cloud en saisissant le nombre d’utilisateurs et le workload souhaité, et en indiquant si vous comptez utiliser votre propre choix de stockage ou un stockage illimité dans le cloud Azure d’IBM.

Parcourez les options disponibles et recevez un devis instantané basé sur les critères sélectionnés, ou demandez un devis pour un forfait personnalisé adapté à vos besoins spécifiques. Les prix estimés ne comprennent pas les taxes et sont réservés aux nouveaux clients pour un premier achat uniquement. Des remises sur volume sont disponibles.