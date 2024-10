Les réglementations telles que la loi DORA sur la résilience opérationnelle numérique et la directive NIS2 sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information sont essentielles pour que les organisations financières renforcent la cybersécurité et la résilience des données, contribuant ainsi à garantir la confiance et la stabilité. La conformité est complexe, impliquant de nouveaux cadres d’exigences en matière de sécurité, un contrôle continu, des tests réguliers et des exigences spécifiques en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Les défauts de conformité risquent d’entraîner des sanctions sévères et de nuire à la réputation de l’entreprise. IBM Storage Defender relève ces défis grâce aux capacités clés suivantes :

Restaurez les opérations critiques en quelques minutes grâce à la restauration automatisée, en répondant aux exigences de continuité des activités.

Protégez les données financières sensibles grâce au chiffrement, aux instantanés immuables, à l’isolation par air gap, aux approbations de quorum et à la réplication vers des sites distants.

Automatisez les tests et la validation des plans de reprise pour garantir une restauration efficace et assurer la conformité aux réglementations.

Utilisez des rapports complets pour surveiller les événements et les impacts et obtenir des informations en temps réel sur votre posture en matière de résilience des données.

Ces capacités avancées donnent à votre organisation les moyens de relever les défis liés à la conformité en toute confiance pour lui assurer une tranquillité d’esprit, tout en protégeant ses actifs critiques.