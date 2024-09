theCube interroge Ram Parasuraman, directeur exécutif d’IBM Storage Defender, pour discuter de la manière dont la résilience des données évolue vers des systèmes de détection, de réponse et de restauration des menaces entièrement autonomes.

theCube s’entretient avec Del Hoobler, spécialiste principal du stockage chez IBM, alors qu’il discute des ressources, des cadres et des exigences à prendre en compte pour votre stratégie de cyberdéfense.

Créer une cyber-résilience de bout en bout

theCube s’entretient avec Jeff Crume, ingénieur émérite IBM, directeur technique et Christoper Vollmar, architecte en stockage et résilience des données, sur les dernières informations, technologies et stratégies en matière de cyber-résilience.