Les chaînes d’approvisionnement mondiales deviennent de plus en plus complexes, dynamiques et riches en données. Les entreprises se tournent vers l’analytique avancée pour optimiser leurs opérations, réduire leurs coûts et améliorer leur réactivité.

Avec IBM SPSS Statistics, les professionnels de la chaîne d’approvisionnement peuvent exploiter la modélisation prédictive, le forecasting et l’analyse statistique pour prendre des décisions fondées sur les données en matière d’approvisionnement, de stocks, de logistique et de planification de la demande. Les fabricants, les détaillants et les prestataires logistiques peuvent intégrer des données historiques, des informations en temps réel et des variables externes pour créer des chaînes d’approvisionnement résilientes et agiles.

En appliquant des techniques statistiques à divers jeux de données (tels que les performances des fournisseurs, les indicateurs de transport et la demande du marché), IBM SPSS Statistics permet aux équipes d’anticiper les perturbations, de rationaliser les opérations et d’améliorer la planification stratégique.