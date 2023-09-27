Offrez une gestion de niveau entreprise pour exécuter des applications distribuées gourmandes en calcul et en données sur un réseau partagé évolutif
Le logiciel IBM Spectrum Symphony fournit une puissante gestion d'entreprise pour l'exécution d'applications distribuées gourmandes en ressources informatiques et en données sur un réseau partagé évolutif. Il accélère des dizaines d'applications parallèles pour des résultats plus rapides et une meilleure utilisation de toutes les ressources disponibles. Avec IBM Spectrum Symphony, vous pouvez améliorer les performances informatiques, réduire les coûts et les dépenses d'infrastructure et répondre rapidement aux demandes de l'entreprise.
Bénéficiez d'un débit et de performances plus rapides pour les applications d'analyse gourmandes en ressources informatiques et en données afin d'accélérer le délai d'obtention des résultats.
Atteignez des niveaux plus élevés d'utilisation des ressources en contrôlant et en optimisant l'énorme puissance de calcul disponible dans vos systèmes informatiques techniques.
Réduisez les coûts d’infrastructure, de développement d’applications, de déploiement et de gestion en prenant le contrôle des tâches à grande échelle, de l’analyse du Big Data, des applications parallèles et de l’infrastructure informatique technique.
Répondez instantanément aux demandes en temps réel grâce à la consolidation des silos et au partage des ressources afin que les ressources soient pleinement utilisées pour offrir de meilleures performances.
Analysez et protégez vos données et accédez-y par le biais d’une plateforme intégrée.
Bénéficiez d'une gestion complète des charges de travail pour les environnements HPC exigeants.
Accélérez les prédictions à l’aide d’une plateforme construite sur une architecture data fabric.