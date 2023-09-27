IBM Spectrum symphony

Offrez une gestion de niveau entreprise pour exécuter des applications distribuées gourmandes en calcul et en données sur un réseau partagé évolutif

Premiers pas sur IBM Cloud
Fond noir et bleu

Aperçu

Le logiciel IBM Spectrum Symphony fournit une puissante gestion d'entreprise pour l'exécution d'applications distribuées gourmandes en ressources informatiques et en données sur un réseau partagé évolutif. Il accélère des dizaines d'applications parallèles pour des résultats plus rapides et une meilleure utilisation de toutes les ressources disponibles. Avec IBM Spectrum Symphony, vous pouvez améliorer les performances informatiques, réduire les coûts et les dépenses d'infrastructure et répondre rapidement aux demandes de l'entreprise.  
Accélérez le délai d'obtention de résultats

Bénéficiez d'un débit et de performances plus rapides pour les applications d'analyse gourmandes en ressources informatiques et en données afin d'accélérer le délai d'obtention des résultats.
Ressources optimisées

Atteignez des niveaux plus élevés d'utilisation des ressources en contrôlant et en optimisant l'énorme puissance de calcul disponible dans vos systèmes informatiques techniques.
Réduire vos coûts

Réduisez les coûts d’infrastructure, de développement d’applications, de déploiement et de gestion en prenant le contrôle des tâches à grande échelle, de l’analyse du Big Data, des applications parallèles et de l’infrastructure informatique technique.
Gagnez en agilité

Répondez instantanément aux demandes en temps réel grâce à la consolidation des silos et au partage des ressources afin que les ressources soient pleinement utilisées pour offrir de meilleures performances.

Fonctionnalités

Un développeur codant sur plusieurs écrans avec des diagrammes de réseau blockchain
Schémas de planification multiples

Un système de planification équitable avec 10 000 niveaux de priorité peut être utilisé pour plusieurs tâches pour une seule application. La planification préemptive et basée sur le seuil des ressources est disponible avec la gestion des modifications à l'exécution. La planification multidimensionnelle est prise en charge avec la possibilité de spécifier la définition d'emplacement pour chaque consommateur en termes de quatre métriques de ressources personnalisables au maximum.
Analyse des tendances du cloud computing dans un bureau
Cloud hybride dynamique

IBM Spectrum Symphony prend en charge un cloud HPC hybride, ce qui permet de transférer les charges de travail vers plusieurs clouds et données pour qu'elles soient automatiquement stockées vers ou depuis le cloud. En outre, les ressources consommées dans le cloud peuvent être automatiquement mises à l'échelle en fonction des demandes de charges de travail et des politiques de planification. IBM Spectrum Symphony est disponible pour un déploiement entièrement automatisé sur IBM Cloud.
Une personne parcourant une bibliothèque virtuelle de livres numériques, mettant en avant l’accessibilité et la commodité des informations en ligne
Modèle de partage de ressources

Le modèle de partage des ressources d'IBM Spectrum Symphony permet de réduire les dépenses d'infrastructure et les coûts de gestion. Il vous permet de déployer plusieurs applications hétérogènes sur la même grille partagée. Dans le même temps, vous pouvez préserver la propriété de votre secteur d'activité tout en offrant des garanties de niveau de service.
Implémentation intégrée compatible avec Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition comprend une implémentation MapReduce compatible avec Apache Hadoop optimisée pour une faible latence, une fiabilité élevée et un partage des ressources. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez exécuter des applications Hadoop et non Hadoop sur la même infrastructure distribuée partagée. L'architecture multi-tenant permet de déployer plusieurs moteurs MapReduce sur une seule infrastructure partagée.
Analyste de données travaillant sur un tableau de bord analytique d’affaires avec des graphiques, des ICP et des indicateurs connectés à la base de données pour la finance, les opérations, les ventes, le marketing technologique
Prise en charge de plusieurs clusters et mises à niveau glissantes

La prise en charge de plusieurs clusters permet à un ensemble de ressources de s'étendre sur plusieurs clusters et d'être déplacée entre des clusters en fonction des besoins. Une seule session peut s'exécuter sur plusieurs clusters, à la fois sur site et sur le cloud, efficacement gérée via une seule interface.
Grâce aux mises à niveau glissantes, les administrateurs peuvent facilement installer et configurer une version plus récente d'IBM Spectrum Symphony sur une version antérieure sans avoir à effectuer de migration manuelle.
Technicien responsable ingénieur industriel travaillant et contrôlant la robotique avec un logiciel système de surveillance et des icônes connexion réseau des secteurs sur une tablette
Trois éditions d'IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony est disponible en trois éditions, toutes dotées d'une architecture orientée services à faible latence et à haute performance, d'un service agile et d'un ordonnancement des tâches. L'évolutivité des éditions va d'un ou deux hôtes pour l'édition Developer jusqu'à 5 000 hôtes et 128 000 cœurs pour l'édition Advanced, le meilleur choix pour les applications distribuées à forte intensité de calcul et de données, y compris Hadoop MapReduce. L'édition Standard offre des performances et une évolutivité haut de gamme.
Un développeur codant sur plusieurs écrans avec des diagrammes de réseau blockchain
Schémas de planification multiples

Un système de planification équitable avec 10 000 niveaux de priorité peut être utilisé pour plusieurs tâches pour une seule application. La planification préemptive et basée sur le seuil des ressources est disponible avec la gestion des modifications à l'exécution. La planification multidimensionnelle est prise en charge avec la possibilité de spécifier la définition d'emplacement pour chaque consommateur en termes de quatre métriques de ressources personnalisables au maximum.
Analyse des tendances du cloud computing dans un bureau
Cloud hybride dynamique

IBM Spectrum Symphony prend en charge un cloud HPC hybride, ce qui permet de transférer les charges de travail vers plusieurs clouds et données pour qu'elles soient automatiquement stockées vers ou depuis le cloud. En outre, les ressources consommées dans le cloud peuvent être automatiquement mises à l'échelle en fonction des demandes de charges de travail et des politiques de planification. IBM Spectrum Symphony est disponible pour un déploiement entièrement automatisé sur IBM Cloud.
Une personne parcourant une bibliothèque virtuelle de livres numériques, mettant en avant l’accessibilité et la commodité des informations en ligne
Modèle de partage de ressources

Le modèle de partage des ressources d'IBM Spectrum Symphony permet de réduire les dépenses d'infrastructure et les coûts de gestion. Il vous permet de déployer plusieurs applications hétérogènes sur la même grille partagée. Dans le même temps, vous pouvez préserver la propriété de votre secteur d'activité tout en offrant des garanties de niveau de service.
Implémentation intégrée compatible avec Hadoop MapReduce

IBM Spectrum Symphony Advanced Edition comprend une implémentation MapReduce compatible avec Apache Hadoop optimisée pour une faible latence, une fiabilité élevée et un partage des ressources. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez exécuter des applications Hadoop et non Hadoop sur la même infrastructure distribuée partagée. L'architecture multi-tenant permet de déployer plusieurs moteurs MapReduce sur une seule infrastructure partagée.
Analyste de données travaillant sur un tableau de bord analytique d’affaires avec des graphiques, des ICP et des indicateurs connectés à la base de données pour la finance, les opérations, les ventes, le marketing technologique
Prise en charge de plusieurs clusters et mises à niveau glissantes

La prise en charge de plusieurs clusters permet à un ensemble de ressources de s'étendre sur plusieurs clusters et d'être déplacée entre des clusters en fonction des besoins. Une seule session peut s'exécuter sur plusieurs clusters, à la fois sur site et sur le cloud, efficacement gérée via une seule interface.
Grâce aux mises à niveau glissantes, les administrateurs peuvent facilement installer et configurer une version plus récente d'IBM Spectrum Symphony sur une version antérieure sans avoir à effectuer de migration manuelle.
Technicien responsable ingénieur industriel travaillant et contrôlant la robotique avec un logiciel système de surveillance et des icônes connexion réseau des secteurs sur une tablette
Trois éditions d'IBM Spectrum Symphony

IBM Spectrum Symphony est disponible en trois éditions, toutes dotées d'une architecture orientée services à faible latence et à haute performance, d'un service agile et d'un ordonnancement des tâches. L'évolutivité des éditions va d'un ou deux hôtes pour l'édition Developer jusqu'à 5 000 hôtes et 128 000 cœurs pour l'édition Advanced, le meilleur choix pour les applications distribuées à forte intensité de calcul et de données, y compris Hadoop MapReduce. L'édition Standard offre des performances et une évolutivité haut de gamme.

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