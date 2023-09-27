La prise en charge de plusieurs clusters permet à un ensemble de ressources de s'étendre sur plusieurs clusters et d'être déplacée entre des clusters en fonction des besoins. Une seule session peut s'exécuter sur plusieurs clusters, à la fois sur site et sur le cloud, efficacement gérée via une seule interface.

Grâce aux mises à niveau glissantes, les administrateurs peuvent facilement installer et configurer une version plus récente d'IBM Spectrum Symphony sur une version antérieure sans avoir à effectuer de migration manuelle.