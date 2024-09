IBM Spectrum Conductor est une plateforme multi-locataire de niveau entreprise qui permet de déployer et de gérer Apache Spark, Anaconda, Dask et d’autres cadres et services d’applications sur un cluster de ressources commun. Il permet de prendre en charge plusieurs versions simultanées et différentes de ces applications tout en allouant et en partageant dynamiquement les ressources entre les locataires et les applications. IBM Spectrum Conductor assure la sécurité d’entreprise tout en permettant des performances à l’échelle et en maximisant l’utilisation et le partage des ressources pour consolider les silos de ressources qui seraient autrement liés à des environnements applicatifs distincts.