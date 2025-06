IBM Storage Networking SAN24B-7

L’IBM SAN24B-7 offre une vitesse Fibre Channel (FC), une sécurité, des fonctionnalités et une fiabilité de niveau entreprise à un prix plus abordable. Chaque port du commutateur prend en charge une performance FC jusqu’à 64 Gbit/s, des fonctionnalités autonomes automatisées et inclut toutes les licences logicielles, ainsi que la garantie IBM Expert Care. Ce commutateur SAN d’entrée de gamme est conçu pour le centre de données fondé sur les données, où la disponibilité, l’évolutivité et la cyberrésilience sont essentielles. Il est parfait pour les environnements informatiques en pleine croissance qui utilisent le stockage IBM FlashSystem.