Le commutateur IBM Storage Networking SAN128B-7 simplifie la protection et la gestion de votre réseau. Avec une sécurité renforcée et une technologie SAN autonome, il protège votre réseau contre les menaces de sécurité, permet des opérations sans interruption et renforce l’automatisation de la gestion. Modernisez votre infrastructure pour répondre aux exigences d’un centre de données disponible en continu.