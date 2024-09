Le commutateur IBM Storage Networking SAN64B-7 crée une infrastructure Fibre Channel avec une latence réduite et une bande passante accrue qui libère les performances des workloads NVMe, FICON et SCSI. En outre, cette infrastructure Gen7 jette les bases d’un SAN autonome en combinant de puissantes capacités d’analyse et d’automatisation avancée pour maximiser les performances et garantir la fiabilité afin que les entreprises puissent bénéficier d’un SAN qui apprend, s’optimise et se répare tout seul.

Le commutateur SAN64B-7 prend en charge une bande passante de port allant jusqu’à 64 Gbit/s avec une densité de port sans précédent dans l’industrie, ce qui constitue une composante de base pour la croissance rapide des données, les workloads exigeants et la consolidation des centres de données. Avec une latence réduite de 50 % par rapport aux générations précédentes, le SAN64B-7 permet de maximiser les performances du stockage NVMe nouvelle génération.