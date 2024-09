Rhapsody – Designer for Systems Engineers vous aide à procéder à l’intégration à d’autres produits IBM ELM : Requirements Management DOORS® Family, Workflow Management et Rhapsody – Architect for System Engineers. Vous pouvez créer des artefacts pour le Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) américain, le Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) britannique et le profil unifié du DoDAF/MODAF (UPDM). Développez des panneaux graphiques pour les maquettes visuelles d’une conception à l’aide du logiciel Rhapsody – Tools and Utilities Add On.