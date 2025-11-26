IBM Engineering Rhapsody Designer

Offre un environnement collaboratif de développement de l’ingénierie du système basé sur des modèles pour améliorer le produit

IBM Engineering Rhapsody Designer for Systems Engineers

Aperçu
 

IBM Engineering Rhapsody Designer utilise le langage de modélisation des systèmes (SysML) et le langage de modélisation unifié (UML), le tout dans un environnement d’ingénierie des systèmes basé sur des modèles (MBSE). Il vous aide à vous adapter à l’évolution des exigences des clients, à améliorer la productivité et à réduire les délais de mise sur le marché grâce à des fonctionnalités avancées de validation et de simulation.

 Découvrir comment le MBSE stimule l’innovation Services de développement d’applications
Bénéficiez de capacités d'abstraction

Exprimez les spécifications et concevez graphiquement. Améliorer la communication entre les équipes et tout au long de la chaîne d'approvisionnement en utilisant des normes industrielles et des notations non ambiguës.
Vérifier et valider

Obtenez une preuve précoce et continue des spécifications et des tests de conception grâce à la simulation et à l'analyse basées sur des modèles.
Assurer la traçabilité

Montrez comment et pourquoi les décisions de conception et les compromis ont été réalisés en suivant les étapes des exigences > spécifications > conception > code
pour la vitesse de mise sur le marché

Les capacités exécutables de modélisation et de simulation permettent de valider les conceptions à un stade précoce, ce qui réduit les retouches et accélère le processus de développement global.

Fonctionnalités

Gros plan d’un spécialiste professionnel travaillant sur un ordinateur de bureau dans une salle de contrôle moderne équipée d’écrans numériques.
Simulation et exécution de modèles pour valider le comportement du système

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers permet d’éliminer les défauts des modèles en utilisant des fonctionnalités d’animation pour le débogage au niveau de la conception. Déboguez la conception à un niveau d’abstraction plus élevé avec prise en charge de l’animation. Vous pouvez également afficher les états actifs en surbrillance dans les diagrammes d’état en injectant des événements, en appelant les opérations et en parcourant le modèle. Il facilite l’analyse des études commerciales et les compromis architecturaux à l’aide du solveur de contraintes paramétriques pour les diagrammes paramétriques SysML.
Équipe de programmeurs informatiques travaillant sur des ordinateurs de bureau dans la salle de contrôle d’un centre de données.
Analyse des exigences et traçabilité pour simplifier la conception

Vous pouvez visualiser les exigences complexes et maintenir la cohérence de la conception grâce à la modélisation SysML et UML. Le logiciel vous permet de stocker les exigences dans les éléments de conception et les cas de test, fournissant ainsi des informations de traçabilité dans le modèle. Il prend en charge la traçabilité complète des exigences vers et depuis la conception, ce qui vous permet de voir l’impact d’un changement d’exigence sur la conception. Il inclut en outre une analyse de vérification statique des modèles, ce qui contribue à améliorer la cohérence et l’exhaustivité des modèles.
Femme freelance saisissant des prompts d’IA sur un ordinateur de bureau pendant la nuit.
Collaboration en équipe pour partager et effectuer des revues de conception

Rhapsody – Designer for Systems Engineers vous aide à gérer la complexité du développement de conceptions cohérentes dans différents environnements en vous permettant de partager et d’effectuer des revues de conception avec une équipe élargie. Il intègre des fonctions de conception et de développement dans un environnement cohérent et dispose d’un navigateur de modèles avancé pour trier, organiser et modifier rapidement les modèles. Le logiciel comprend également des comparaisons de modèles graphiques et la fusion d’éléments de modèle pour permettre aux équipes de travailler en parallèle.
Jeune ingénieur informatique décodant des données devant des écrans d’ordinateur et regardant l’un d’eux
Développement visuel pour capturer des conceptions graphiquement

Avec ce logiciel, vous pourrez visualiser des exigences complexes avec UML, SysML AUTOSAR, des systèmes MARTE (Modeling and Analysis of Real-Time Embedded) ou DDS. IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers prend en charge DSL pour la création de diagrammes et d’éléments de diagramme uniques. Il améliore également la cohérence de la conception avec l’analyse de vérification de modèles statiques.
Équipe de trois jeunes ingénieurs en informatique discutant d’un projet technologique dans un bureau industriel moderne.
Intégration avec d'autres produits IBM ELM

Rhapsody – Designer for Systems Engineers vous aide à procéder à l’intégration à d’autres produits IBM ELM : Requirements Management DOORS Family, Workflow Management et Rhapsody – Architect for System Engineers. Vous pouvez créer des artefacts pour le Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) américain, le Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) britannique et le profil unifié du DoDAF/MODAF (UPDM). Développez des panneaux graphiques pour les maquettes visuelles d’une conception à l’aide du logiciel Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 
Gros plan d’un spécialiste professionnel travaillant sur un ordinateur de bureau dans une salle de contrôle moderne équipée d’écrans numériques.
Simulation et exécution de modèles pour valider le comportement du système

IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers permet d’éliminer les défauts des modèles en utilisant des fonctionnalités d’animation pour le débogage au niveau de la conception. Déboguez la conception à un niveau d’abstraction plus élevé avec prise en charge de l’animation. Vous pouvez également afficher les états actifs en surbrillance dans les diagrammes d’état en injectant des événements, en appelant les opérations et en parcourant le modèle. Il facilite l’analyse des études commerciales et les compromis architecturaux à l’aide du solveur de contraintes paramétriques pour les diagrammes paramétriques SysML.
Équipe de programmeurs informatiques travaillant sur des ordinateurs de bureau dans la salle de contrôle d’un centre de données.
Analyse des exigences et traçabilité pour simplifier la conception

Vous pouvez visualiser les exigences complexes et maintenir la cohérence de la conception grâce à la modélisation SysML et UML. Le logiciel vous permet de stocker les exigences dans les éléments de conception et les cas de test, fournissant ainsi des informations de traçabilité dans le modèle. Il prend en charge la traçabilité complète des exigences vers et depuis la conception, ce qui vous permet de voir l’impact d’un changement d’exigence sur la conception. Il inclut en outre une analyse de vérification statique des modèles, ce qui contribue à améliorer la cohérence et l’exhaustivité des modèles.
Femme freelance saisissant des prompts d’IA sur un ordinateur de bureau pendant la nuit.
Collaboration en équipe pour partager et effectuer des revues de conception

Rhapsody – Designer for Systems Engineers vous aide à gérer la complexité du développement de conceptions cohérentes dans différents environnements en vous permettant de partager et d’effectuer des revues de conception avec une équipe élargie. Il intègre des fonctions de conception et de développement dans un environnement cohérent et dispose d’un navigateur de modèles avancé pour trier, organiser et modifier rapidement les modèles. Le logiciel comprend également des comparaisons de modèles graphiques et la fusion d’éléments de modèle pour permettre aux équipes de travailler en parallèle.
Jeune ingénieur informatique décodant des données devant des écrans d’ordinateur et regardant l’un d’eux
Développement visuel pour capturer des conceptions graphiquement

Avec ce logiciel, vous pourrez visualiser des exigences complexes avec UML, SysML AUTOSAR, des systèmes MARTE (Modeling and Analysis of Real-Time Embedded) ou DDS. IBM Engineering Rhapsody – Designer for Systems Engineers prend en charge DSL pour la création de diagrammes et d’éléments de diagramme uniques. Il améliore également la cohérence de la conception avec l’analyse de vérification de modèles statiques.
Équipe de trois jeunes ingénieurs en informatique discutant d’un projet technologique dans un bureau industriel moderne.
Intégration avec d'autres produits IBM ELM

Rhapsody – Designer for Systems Engineers vous aide à procéder à l’intégration à d’autres produits IBM ELM : Requirements Management DOORS Family, Workflow Management et Rhapsody – Architect for System Engineers. Vous pouvez créer des artefacts pour le Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) américain, le Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) britannique et le profil unifié du DoDAF/MODAF (UPDM). Développez des panneaux graphiques pour les maquettes visuelles d’une conception à l’aide du logiciel Rhapsody – Tools and Utilities Add On.

 

Comparaison des options

Architecte pour les ingénieurs-systèmes

Un environnement d'ingénierie des systèmes peu coûteux qui vous permet d'analyser et d'élaborer des exigences, de faire des choix d'architecture et de documenter des conceptions.

 Concepteur

Toutes les fonctionnalités de Rhapsody Architect for Systems Engineers et vous permet en outre de prototyper, de simuler et d’exécuter des conceptions en vue d’une validation précoce.

 Architecte de logiciels

Un environnement d'ingénierie logicielle intégré et peu coûteux permettant de structurer graphiquement des applications C+ C ou Java à l'aide d'UML ou AUTOSAR.

 Développeur

Un environnement d’ingénierie logicielle agile incorporé en temps réel avec une génération complète d’applications pour C++, C, Java et Ada (y compris MISRA-C et MISRA-C++).
Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse
Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB
Inclut la création de systèmes AUTOSAR ; fournit une interface utilisateur axée sur l'ingénierie des systèmes Inclut la création de systèmes AUTOSAR ; fournit une interface utilisateur axée sur l'ingénierie des systèmes Inclut la création du système AUTOSAR Comprend la création du système AUTOSAR et le code AUTOSAR RTE
Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM
Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels
Fournit la simulation et l’exécution de modèles ; panneaux graphiques pour prototypage ou maquettes Génération de code C, C++ ou Java ou MISRA-C ou MISRA-C++ Génération de code C, C++ et Java ou MISRA-C ou MISRA-C++
Comprend le code de rétro-ingénierie Comprend le code de rétro-ingénierie
Fournit la simulation et l’exécution de modèles ; panneaux graphiques pour prototypage ou maquettes
Inclut la génération complète du code d'application (y compris les tableaux d'état) et l'intégration avec l'IDE intégré
Utilise des artefacts de génération, un framework d'exécution en temps réel, le développement Ada et la prise en charge de Linux

* Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif, peuvent varier selon le pays, s’entendent hors taxes et frais de douane applicables et sont soumis à la disponibilité de l’offre de produit dans le pays concerné.
Passez à l’étape suivante

Lancez-vous avec un essai gratuit ou prenez rendez-vous avec un expert IBM pour découvrir les avantages que votre organisation peut tirer d’Engineering Rhapsody.

 Commencer votre essai gratuit
Autres moyens d’information Services de conseil en développement d'applications cloud