IBM Engineering Rhapsody Designer utilise le langage de modélisation des systèmes (SysML) et le langage de modélisation unifié (UML), le tout dans un environnement d’ingénierie des systèmes basé sur des modèles (MBSE). Il vous aide à vous adapter à l’évolution des exigences des clients, à améliorer la productivité et à réduire les délais de mise sur le marché grâce à des fonctionnalités avancées de validation et de simulation.
Exprimez les spécifications et concevez graphiquement. Améliorer la communication entre les équipes et tout au long de la chaîne d'approvisionnement en utilisant des normes industrielles et des notations non ambiguës.
Obtenez une preuve précoce et continue des spécifications et des tests de conception grâce à la simulation et à l'analyse basées sur des modèles.
Montrez comment et pourquoi les décisions de conception et les compromis ont été réalisés en suivant les étapes des exigences > spécifications > conception > code
Les capacités exécutables de modélisation et de simulation permettent de valider les conceptions à un stade précoce, ce qui réduit les retouches et accélère le processus de développement global.
Un environnement d'ingénierie des systèmes peu coûteux qui vous permet d'analyser et d'élaborer des exigences, de faire des choix d'architecture et de documenter des conceptions.
Toutes les fonctionnalités de Rhapsody Architect for Systems Engineers et vous permet en outre de prototyper, de simuler et d’exécuter des conceptions en vue d’une validation précoce.
Un environnement d'ingénierie logicielle intégré et peu coûteux permettant de structurer graphiquement des applications C+ C ou Java à l'aide d'UML ou AUTOSAR.
Un environnement d’ingénierie logicielle agile incorporé en temps réel avec une génération complète d’applications pour C++, C, Java et Ada (y compris MISRA-C et MISRA-C++).
