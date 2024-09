Ce qui prenait auparavant des mois aux attaquants ne prend plus que quelques jours. Pour être résilientes, les organisations doivent adopter une approche proactive et itérative afin de garantir l'efficacité de leurs programmes de sécurité. Il s'agit d'évaluer et de valider en permanence les contrôles de sécurité, les configurations et les politiques existants pour protéger les actifs, les données et les systèmes numériques. Contrairement aux approches traditionnelles qui se concentrent uniquement sur la mise en œuvre de mesures de sécurité et supposent qu'elles fonctionneront, la validation continue de la sécurité met l'accent sur les tests, les mesures et les ajustements continus afin d'améliorer la posture de sécurité globale.

Le Continuous Automated Red Teaming (CART) avec Randori Attack Targeted vous aide à renforcer votre cyber résilience en testant et en validant de manière proactive l'ensemble de votre programme de sécurité (personnes, processus et technologies) sur une base continue. Grâce à l'automatisation, il permet de découvrir et de hiérarchiser les actifs autorisés en temps réel et de simuler des attaques réelles pour la validation continue de vos cyberdéfenses contre les nouvelles menaces. IBM établit une équipe rouge éthique adaptée à vos besoins en matière de simulation adversaire et les meilleurs spécialistes en cybersécurité, issus de divers horizons, vous accompagnent dans la réalisation d'évaluations de sécurité à la fois flexibles et complètes.