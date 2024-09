IBM Planning Analytics for Excel (PAfE) est une fonction complémentaire Microsoft Excel qui vous permet d’interagir et d’analyser les données dans IBM Planning Analytics.



Basé sur la technologie TM1, IBM Planning Analytics utilise une base de documents agencée en cellules, comme des tableurs, mais avec des données gérées dans des cubes multidimensionnels au lieu de tableaux bidimensionnels. Avec PAfE, vous pouvez surmonter les restrictions liées aux modèles complexes créés dans les tableurs Excel, aux sources de données disparates et au manque de gouvernance.

Créez facilement des rapports et des tableaux de bord. Personnalisez votre analyse en fonction de vos besoins spécifiques.

Des workflows automatisés. Gagnez du temps grâce à l’intégration de la validation des données et de la vérification des erreurs, tout en garantissant la précision et la cohérence de votre planification et de votre production de rapports.

Collaborez avec les membres de l’équipe en temps réel, accédez aux données et gérez-les en toute sécurité, où que vous soyez.