Peppol est une norme EDI qui régit l’échange de documents électroniques dans le cadre de transactions B2G et B2B. Peppol offre une messagerie standardisée et interopérable dans le flux « order-to-invoice ».

Le point d’accès Peppol d’IBM fait partie du réseau SCBN (Supply Chain Business Network). Il permet une connectivité transparente et l’échange de documents avec des partenaires. Supply Chain Business Network met à disposition un écosystème de chaîne d’approvisionnement B2B et B2G global, hautement disponible, sécurisé et résilient. Il automatise les transactions pour réduire les coûts et augmenter le retour sur investissement.