La gestion du DNS de référence n'est pas forcément compliquée ni fastidieuse. IBM NS1 Connect dispose d’une architecture API-first qui rationalise la gestion du DNS pour votre équipe. Notre architecture flexible et nos intégrations préconfigurées avec les principaux outils DevOps vous permettent d’automatiser la maintenance de routine, de gérer les sources et les flux de données, et bien plus encore. Alors que les solutions DNS traditionnelles disposent d’une API intégrée, ou pire, d’aucune API du tout, chaque ligne de code dans IBM NS1 Connect commence par un appel API, ce qui vous permet d’en faire plus avec le DNS.