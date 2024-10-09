IBM Maximo Application Suite : support

Tirez le meilleur parti de votre investissement Maximo. Restez à jour, connecté, sécurisé et pris en charge tout au long du cycle de vie.
Mises à jour logicielles Nouveautés
Consultez la documentation IBM pour connaître les dernières informations sur Maximo Application Suite. Accédez à la rubrique Nouveautés.
Cycle de vie du produit
Consultez les dates de disponibilité générale et de fin de support de Maximo Application Suite pour savoir si vous devez télécharger un VRM plus récent.
Prêt à passer à la vitesse supérieure ?
Utilisez votre abonnement logiciel et les avantages du support pour télécharger la dernière version ou édition.

Communiquez avec d’autres utilisateurs de Maximo

Partagez les bonnes pratiques, posez des questions, obtenez des réponses, participez à des événements et communiquez avec des experts IBM et d’autres utilisateurs de Maximo.

Découvrir et rejoindre la communauté Maximo
Sécurisée Bulletins de sécurité de Maximo Application Suite

Recherchez les bulletins de sécurité dans Product Security Central.  Filtrez par produit, gravité ou date de publication. Agissez rapidement pour atténuer et minimiser les risques.

 Bulletins de sécurité de Maximo Application Suite - Support IBM Correctifs

Effectuez une recherche sur FixCentral pour commander et télécharger des correctifs Maximo Application Suite qui résolvent les problèmes connus et ajoutent de nouvelles fonctionnalités.

 Rechercher sur Fix Central
Les bases du support Support de Maximo Application Suite

Ouvrez un dossier, téléchargez des correctifs, recherchez des documents techniques, consultez les problèmes connus (APAR) pour vous aider à identifier, à prévenir et à résoudre les problèmes.

 Support de Maximo Application Suite S’inscrire auprès du support

L’accès à IBM Support nécessite un enregistrement, un numéro de client IBM (ICN) et l’approbation de l’administrateur de votre site.

 Commencer dès aujourd'hui S’abonner à Mes notifications

Adoptez une approche proactive de la prévention des problèmes. Abonnez-vous aux mises à jour de support, aux bulletins de sécurité et aux actualités.

 S’inscrire à Mes notifications
Offres de support supplémentaires

IBM propose des options de support supplémentaires pour Planning Analytics tout au long du cycle de vie du produit. Choisissez l’option qui vous convient le mieux.
En savoir plus sur les offres de support
Advanced Support

Le complément parfait aux offres logicielles ou SaaS distribuées qui permet un traitement hiérarchique des dossiers et une réduction des objectifs de temps de réponse en plus de la base abonnement et support (S&S).

 En savoir plus
Extended support

L’option idéale lorsque la version du logiciel que vous utilisez approche de sa date de fin de support, ce qui vous donne plus de temps pour migrer vers une version prise en charge plus récente.
Sustained support

L’outil indispensable lorsque vous utilisez la dernière version prise en charge d’un logiciel retiré du marché, car il offre jusqu’à cinq années supplémentaires de support IBM pour planifier l’avenir.
