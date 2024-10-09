Recherchez les bulletins de sécurité dans Product Security Central. Filtrez par produit, gravité ou date de publication. Agissez rapidement pour atténuer et minimiser les risques.
Effectuez une recherche sur FixCentral pour commander et télécharger des correctifs Maximo Application Suite qui résolvent les problèmes connus et ajoutent de nouvelles fonctionnalités.
Ouvrez un dossier, téléchargez des correctifs, recherchez des documents techniques, consultez les problèmes connus (APAR) pour vous aider à identifier, à prévenir et à résoudre les problèmes.
L’accès à IBM Support nécessite un enregistrement, un numéro de client IBM (ICN) et l’approbation de l’administrateur de votre site.
Adoptez une approche proactive de la prévention des problèmes. Abonnez-vous aux mises à jour de support, aux bulletins de sécurité et aux actualités.
IBM propose des options de support supplémentaires pour Planning Analytics tout au long du cycle de vie du produit. Choisissez l’option qui vous convient le mieux.
Le complément parfait aux offres logicielles ou SaaS distribuées qui permet un traitement hiérarchique des dossiers et une réduction des objectifs de temps de réponse en plus de la base abonnement et support (S&S).
L’option idéale lorsque la version du logiciel que vous utilisez approche de sa date de fin de support, ce qui vous donne plus de temps pour migrer vers une version prise en charge plus récente.
L’outil indispensable lorsque vous utilisez la dernière version prise en charge d’un logiciel retiré du marché, car il offre jusqu’à cinq années supplémentaires de support IBM pour planifier l’avenir.
Testez notre version d’essai ou prenez rendez-vous avec un expert IBM pour voir comment votre entreprise peut réduire les processus d’inspection manuelle grâce au machine learning et à IBM Maximo Application Suite.