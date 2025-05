La gestion de l’inventaire dans les secteurs gourmands en actifs pose des défis considérables. Grâce à un vaste catalogue d’éléments et des milliers d’articles uniques à suivre, maintenir des niveaux d’inventaire optimaux tout en répondant aux attentes en matière de maintenance peut s’avérer décourageant. Cette complexité se traduit souvent par des stocks excédentaires ou des pénuries critiques, ce qui entraîne une augmentation des coûts et une diminution des niveaux de service.

IBM Maximo Inventory Optimization est une solution basée sur le cloud qui s’attaque aux problèmes de gestion d’inventaire MRO (maintenance, réparation et opérations). Elle exploite l’IA pour prévoir et prédire l’utilisation, et combine des analyses statistiques, des analyses prescriptives, des algorithmes d’automatisation et d’optimisation. Cet outil vous permet de prendre des décisions éclairées en temps réel pour équilibrer les coûts et les risques et optimiser votre inventaire MRO.