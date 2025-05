Optimisez vos niveaux de stock de MRO avec IBM Maximo Inventory Optimization Essentials

De plus en plus de clients disposant de stocks plus petits ont du mal à optimiser leurs stocks. Insuffisante, la main-d’œuvre ne peut répondre au travail en hausse, et les entreprises doivent s’assurer, plus que jamais, que les bons matériaux sont disponibles au bon moment et au bon endroit.

Reconnaissant que le stock est tout aussi important pour les clients traitant des opérations avec moins d’actifs, IBM a lancé la version Maximo Inventory Optimization Essentials, pour permettre à ces clients de capitaliser sur les mêmes recommandations fiables que leurs homologues de plus grande envergure. Avec cette formule d’entrée de gamme, IBM s’appuie sur sa forte présence dans le secteur et répond à la demande croissante des clients en rendant l’optimisation des stocks accessible à un plus grand nombre de clients.