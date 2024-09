Cyberwebinaire Migration vers le cloud : maintenir la stabilité de vos opérations dans un monde instable Utilisez des modèles abstraits pour vous aider à gérer vos efforts de réarchitecture dans un environnement en constante évolution.

Cyberwebinaire Migration des monolithes vers des microservices cloud natifs Écoutez ce témoignage de réussite en matière de transformation cloud native. Les besoins de Tipico en matière de fiabilité et d’agilité ont conduit l’entreprise à migrer d’une architecture monolithique vers des microservices dans le cloud.

Cyberwebinaire L’observabilité n’est pas juste un nouveau mot pour désigner la surveillance Découvrez les technologies de surveillance existantes, les avantages et les inconvénients des méthodes principales utilisées et la manière dont les équipes peuvent tirer parti de l’observabilité pour devenir plus efficaces et plus innovantes.

Cyberwebinaire Surveillance à la vitesse de DevOps Regardez ce webinaire pour comprendre pourquoi la surveillance automatisée est un facteur nécessaire à la réussite des initiatives CI/CD, pour découvrir pourquoi le processus CI/CD représente des défis en matière de surveillance des applications et pour savoir pourquoi les processus manuels ralentissent l’ensemble du pipeline.

Cyberwebinaire Surveillance des utilisateurs finaux (EUM) époustouflante Découvrez comment la surveillance des utilisateurs finaux (EUM) d’Instana permet de bien comprendre chaque interaction avec le client et d’améliorer continuellement son expérience globale.

Cyberwebinaire Offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à des analyses sans limite Découvrez à quels domaines les leaders technologiques devraient consacrer du temps et du budget en priorité pour aider les propriétaires et les utilisateurs finaux à innover plus rapidement, en utilisant moins de ressources.

Cyberwebinaire Le guide ultime de surveillance des applications pour Kubernetes Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir les nécessités absolues en matière de surveillance des applications orchestrées critiques.

Cyberwebinaire Trouver l’aiguille dans la botte de foin conteneurisée Découvrez les effets chaotiques des conteneurs et des microservices sur vos applications et les raisons pour lesquelles les outils de surveillance traditionnels rencontrent des difficultés avec les applications conteneurisées. Regardez ensuite une démonstration de la solution APM d’Instana pour gérer les applications de microservices conteneurisées.

Cyberwebinaire Surveillance instantanée des niveaux de service pour l’ingénierie de la fiabilité des sites Regardez ce webinaire pour en savoir plus sur les nouvelles exigences que les équipes DevOps et SRE doivent respecter, ainsi que sur la façon dont la gestion instantanée des SLA peut être réalisée avec Instana et Apica.