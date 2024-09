Le site Web de VMware indique « VMWare Tanzu Kubernetes Grid (lien externe à ibm.com) est une plateforme Kubernetes d’entreprise conçue pour des résultats, une mise à l’échelle et une fiabilité rapides sur toute infrastructure. » Tanzu Kubernetes Grid comprend un équilibrage de charge dynamique, des mises à jour sans temps d’arrêt et des diagnostics d’intégrité automatisés. Avec Tanzu Kubernetes Grid, les clusters K8s sont déployés à la demande via la ligne de commande (CLI) et l’API. Tanzu Kubernetes Grid est disponible sous forme de vignette à installer dans VMware Tanzu (anciennement Pivotal Cloud Foundry (PCF)) ainsi que dans les services et autres exécutions, partageant BOSH (lien externe à ibm.com) comme mécanisme de gestion du cycle de vie et de mise à disposition.