Couplé à la solution de surveillance des applications d'Instana, OpenSearch Monitoring joue un rôle essentiel dans la fourniture d'applications de microservices conteneurisées hautes performances.OpenSearch (lien externe à ibm.com) est un moteur de recherche distribué et évolutif, un magasin de documents et une plateforme d'analyse basée sur Apache Lucene et conçu pour s'intégrer à un moteur d'analyse syntaxique des journaux et à une plateforme de visualisation analytique..Il fournit un moteur de recherche en texte intégral avec une interface HTTP pour les documents JSON sans schéma.En raison de ces capacités, il s'agit d'une plateforme d'entreprise très populaire, mise en œuvre dans de nombreux systèmes auxquels Instana APM est applicable.

Si des instances OpenSearch s'exécutent dans un environnement dans lequel la solution de surveillance des applications ou de surveillance de l'infrastructure d'Instana est déployée, l'agent Instana détectera automatiquement la technologie et déploiera le capteur de surveillance OpenSearch pour surveiller les instances technologiques, collecter des données de configuration et surveiller les appels de recherche, garantissant ainsi que chaque requête Elsaticsearch interagit correctement au sein de l'application surveillée.