Alors que les paradigmes de l’architecture logicielle évoluent, passant de monolithes à microservices, nous vous expliquons comment l’observabilité aide les développeurs à assumer une plus grande responsabilité pour leurs programmes, même après livraison.

Vous surveillez vos applications avec New Relic, mais la gestion des applications cloud natives nécessitent une nouvelle approche.

Explorez ce guide du débutant pour comprendre ce qu’est l’observabilité et découvrir comment vous pouvez démarrer votre parcours d’observabilité d’entreprise en trois étapes simples.

Découvrez comment Instana sur AWS découvre automatiquement les composants d’applications, les systèmes et les microservices de votre infrastructure et offre une observabilité de haute précision à chaque seconde.

Diffusion sur le web

Surveillance instantanée du niveau de service

Regardez ce webinaire pour en savoir plus sur les exigences des équipes DevOps et SRE pour maintenir les SLA, ainsi que sur la façon dont la gestion instantanée des SLA peut être réalisée avec Instana et Apica.