IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS offre des fonctionnalités de copie et de récupération de base de données à haut débit pour la sauvegarde et la récupération rapides des jeux de données de base de données. Il automatise les opérations manuelles, souvent sources d’erreurs, qui sont habituellement nécessaires pour créer des copies d’images IMS. Il vous permet d’accélérer la sauvegarde et la restauration de vos bases de données grâce à la prise de copies d’images instantanées et à des méthodes de redémarrage.

IMS High Performance Image Copy réduit le temps d’indisponibilité des jeux de données des bases de données. Les capacités d’opération automatisées mettent la base de données hors ligne d’effectuer une copie d’image par lot et la redémarrer après le processus.