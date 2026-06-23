Crée des ressources de base de données de sauvegarde et de récupération à grande vitesse
Fonctionnalités de copie et de récupération de base de données à grande vitesse
IBM® IMS High Performance Image Copy for z/OS offre des fonctionnalités de copie et de récupération de base de données à haut débit pour la sauvegarde et la récupération rapides des jeux de données de base de données. Il automatise les opérations manuelles, souvent sources d’erreurs, qui sont habituellement nécessaires pour créer des copies d’images IMS. Il vous permet d’accélérer la sauvegarde et la restauration de vos bases de données grâce à la prise de copies d’images instantanées et à des méthodes de redémarrage.
IMS High Performance Image Copy réduit le temps d’indisponibilité des jeux de données des bases de données. Les capacités d’opération automatisées mettent la base de données hors ligne d’effectuer une copie d’image par lot et la redémarrer après le processus.
Fonctionnalités
IMS HP Image Copy réduit la durée d’exécution en créant des copies d’image pour plusieurs jeux de données de base de données. Il réduit également la durée pendant laquelle la base de données est indisponible lors de la copie et de la restauration de l’image.
IMS HP Image Copy nécessite moins de travail manuel pour contrôler les jeux de données de copies d’images de sortie en utilisant un modèle de nommage. Il minimise les arrêts et démarrages manuels de la base de données grâce à l’interface système IMS Tools Online.
En empilant les résultats de la fonction Image Copy, IMS HP Image Copy diminue le nombre de volumes de bande utilisés et réduit les coûts opérationnels.
IMS HP Image Copy stocke les rapports dans un référentiel géré de manière centralisée. Il collecte les statistiques des bases de données et les enregistre dans un référentiel central pour les associer à d’autres outils ou produits IMS.
Cas d’utilisation
IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS permet de créer des copies d’image, qui constituent l’une des ressources essentielles à la restauration des bases de données IMS. Il prend en charge plusieurs types de copie d’images ainsi que les solutions de traitement de stockage à réplication rapide IBM et non-IBM. Il s’interface avec le processeur de commandes IMS afin d’éliminer la nécessité d’arrêter et de redémarrer la base de données IMS. Outre la copie de l’image de la base de données IMS, IMS HP Image Copy permet de réaliser des copies des jeux de données de la base de données IMS.
IMS HP Image Copy permet de créer des copies d’images « par lots » ou des copies d’images « simultanées ». Une copie d’image par lots est créée lorsque la base de données IMS est mise hors ligne avec une commande /DBR ou /DBD ou reste en ligne avec la commande IMS DB QUIESCE. Une copie simultanée de l’image est créée alors que la base de données IMS reste accessible pour la mise à jour. Pour être restaurée, une copie d’image simultanée nécessite les jeux de données des journaux archivés par IMS, car des mises à jour peuvent avoir eu lieu au moment de la création de la copie d’image.
IMS HP Image Copy prend en charge les processeurs de stockage à réplication rapide d’IBM, EMC et Hitachi. Avec IBM, l’outil lance IBM FlashCopy. Avec EMC, les outils utilisent le support EMC TimeFinder. Avec Hitachi, l’outil lance le support FlashCopy fourni par le logiciel Hitachi Emulation. Ces processeurs de stockage permettent de réaliser rapidement des copies d’images en gérant la copie des données au niveau du processeur de stockage.
IMS HP Image Copy génère des rapports récapitulatifs du traitement pendant le processus de copie d’images. Ces rapports conservent un enregistrement des copies d’images créées et tous les rapports sont stockés dans le référentiel IMS Tool Knowledge Base (ITKB) pour une visualisation centralisée et une analyse historique.
IMS HP Image Copy permet de créer et de gérer plusieurs copies d’image d’une même base de données IMS en une seule opération. Ces copies peuvent être dirigées vers différents supports ou emplacements, tels que des disques ou des bandes, afin de prendre en charge diverses stratégies de récupération, de test et de reprise après sinistre. La solution s’intègre aux SMS et aux normes spécifiques au site afin d’assurer la cohérence des nommages, la conservation et le catalogage des copies d’images, ce qui permet aux entreprises d’améliorer leur résilience tout en simplifiant l’administration des sauvegardes et les exigences de conformité.
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