IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS permet de convertir les bases de données IMS HALDB et dotées de fonctionnalités complètes en bases de données IMS HALDB. Elle permet aux administrateurs de bases de données IMS (DBA) de simuler des modifications apportées aux paramètres de partition pour Verify qu’elles sont correctes avant l’implémentation. Cela permet également aux administrateurs de bases de données de gérer et de régler les bases de données HALDB.

Outils IMS HALDB prend en charge la consolidation et le fractionnement des partitions pour s’adapter à la croissance ou à la réduction des partitions de base de données. IMS HALDB Toolkit est entièrement intégré à d’autres outils IMS High Performance pour fournir des capacités spéciales dans la gestion des bases de données HALDB IMS.