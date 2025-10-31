IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gère les HALDB IMS avec des outils de réglage, de partitionnement et d’intégration
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS permet de convertir les bases de données IMS HALDB et dotées de fonctionnalités complètes en bases de données IMS HALDB. Elle permet aux administrateurs de bases de données IMS (DBA) de simuler des modifications apportées aux paramètres de partition pour Verify qu’elles sont correctes avant l’implémentation. Cela permet également aux administrateurs de bases de données de gérer et de régler les bases de données HALDB.
Outils IMS HALDB prend en charge la consolidation et le fractionnement des partitions pour s’adapter à la croissance ou à la réduction des partitions de base de données. IMS HALDB Toolkit est entièrement intégré à d’autres outils IMS High Performance pour fournir des capacités spéciales dans la gestion des bases de données HALDB IMS.
IMS HALDB Toolkit pour z/OS convertit les bases de données IMS aux fonctionnalités complètes en bases de données IMS High Availability Large Database en une seule étape.
IMS HALDB Outils pour z/OS permet de consolider et de fractionner les partitions pour vérifier les paramètres des partitions.
IMS HALDB Toolkit pour z/OS gère les procédures de maintenance d'IMS HALDB afin d'optimiser les performances et la maintenabilité d'IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit propose des fonctions spéciales pour IMS DBRC.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS peut aider à réduire le temps et les compétences nécessaires pour effectuer les tâches de support des applications. Cette boîte à outils fournit des fonctions de maintenance, de modélisation et d’analyse d’IMS HALDB. Elle vous aide également à assurer la disponibilité des données 7 jours sur 7. Les fonctions d'application des boîtes à outils permettent aux applications de mieux utiliser l'environnement HALDB. Et ses fonctionnalités système fournissent des capacités qui peuvent contribuer à améliorer la maintenance de HALDB.