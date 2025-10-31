IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Gère les HALDB IMS avec des outils de réglage, de partitionnement et d’intégration

Aperçu

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS permet de convertir les bases de données IMS HALDB et dotées de fonctionnalités complètes en bases de données IMS HALDB. Elle permet aux administrateurs de bases de données IMS (DBA) de simuler des modifications apportées aux paramètres de partition pour Verify qu’elles sont correctes avant l’implémentation. Cela permet également aux administrateurs de bases de données de gérer et de régler les bases de données HALDB.

Outils IMS HALDB prend en charge la consolidation et le fractionnement des partitions pour s’adapter à la croissance ou à la réduction des partitions de base de données. IMS HALDB Toolkit est entièrement intégré à d’autres outils IMS High Performance pour fournir des capacités spéciales dans la gestion des bases de données HALDB IMS.
Convertit facilement les bases de données

IMS HALDB Toolkit pour z/OS convertit les bases de données IMS aux fonctionnalités complètes en bases de données IMS High Availability Large Database en une seule étape.
Simule les conversions et modifications HALDB IMS

IMS HALDB Outils pour z/OS permet de consolider et de fractionner les partitions pour vérifier les paramètres des partitions.
Gère les procédures

IMS HALDB Toolkit pour z/OS gère les procédures de maintenance d'IMS HALDB afin d'optimiser les performances et la maintenabilité d'IMS HALDB.
Gère le contrôle de récupération des bases de données IMS (DBRC)

IMS HALDB Toolkit propose des fonctions spéciales pour IMS DBRC. 

Fonctionnalités

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS peut aider à réduire le temps et les compétences nécessaires pour effectuer les tâches de support des applications. Cette boîte à outils fournit des fonctions de maintenance, de modélisation et d’analyse d’IMS HALDB. Elle vous aide également à assurer la disponibilité des données 7 jours sur 7. Les fonctions d'application des boîtes à outils permettent aux applications de mieux utiliser l'environnement HALDB. Et ses fonctionnalités système fournissent des capacités qui peuvent contribuer à améliorer la maintenance de HALDB.
Conversion vers les bases de données IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit peut migrer une base de données IMS avec des fonctionnalités complètes vers une base de données IMS HALDB. Tout d’abord, elle peut simuler la conversion. Elle détermine les paramètres de la partition IMS HALDB qui conviennent à la base de données IMS à fonctionnalités complètes actuelle. Il peut ensuite effectuer la conversion réelle de la base de données IMS à fonctionnalités complètes vers la base de données IMS HALDB. Cette procédure est effectuée en une seule étape de traitement par lots. Il existe une interface ISPF qui génère toutes les sous-étapes nécessaires à ce processus.
Maintenance des bases de données IMS HALDB.

IMS HALDB Toolkit permet à l’administrateur de base de données IMS de consolider ou de fractionner les partitions lorsque les données montrent des signes de croissance ou de réduction. Pour s'assurer que les nouveaux paramètres de partition sont corrects, elle permet à l'IMS DBA de simuler le partitionnement avant d'apporter la modification à la base de données IMS HALDB. Elle permet ensuite à l’administrateur de base de données IMS de définir des seuils spécifiques pour l’informer des tâches de maintenance nécessaires pour une base de données IMS HALDB.
Amélioration des performances

IMS HALDB Toolkit améliore la performance des bases de données IMS HALDB. Par exemple, une fois qu’une base de données primaire IMS HALDB est réorganisée, tous les pointeurs d’index secondaires doivent être réparés. Dans IMS, ce processus de réparation est effectué en utilisant l’« auto-réparation », ce qui signifie que l’index est corrigé dès sa première utilisation. Cependant, comme la procédure d'auto-réparation peut avoir un impact sur la performance pendant les périodes de pointe, l'outil fournit une fonctionnalité hors ligne pour réparer les index secondaires.
Conversion de bases de données

IMS HALDB Toolkit peut également aider à la conversion de bases de données IMS partitionnées par l’utilisateur en bases de données IMS HALDB. S’il existe plusieurs bases de données identiques avec des plages de clés différentes, la boîte à outils transforme les bases de données en bases de données HALDB IMS et fusionne les données en une seule base de données HALDB IMS. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs qui ont besoin de l’indexation secondaire, mais qui ne peuvent pas l’utiliser lorsque les données sont réparties entre plusieurs bases de données.
Dealing with IMS Database Recovery Control (DBRC)

IMS HALDB Toolkit propose des fonctions spéciales pour IMS DBRC. Par exemple, l’outil permet de cloner ou de répliquer les définitions IMS HALDB DBRC d’un ensemble de données IMS RECON à un autre ensemble de données IMS RECON. Il peut également modifier le nom du qualificatif du jeu de données de haut niveau pendant le processus de réplication. La boîte à outils permet également d'allouer et de copier un ensemble de bases de données IMS HALDB de production d'un système IMS vers un autre système IMS.
