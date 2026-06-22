IBM Automation Decision Services (ADS) est un logiciel d'automatisation d'entreprise qui permet de modéliser et de gérer les décisions métier dans une interface utilisateur conviviale low code. Il est disponible de manière autonome ou dans le cadre du programme IBM Cloud Pak for Business Automation, où il est pré-intégré à d'autres technologies d'automatisation.
Modélisez les décisions à l'aide d'une interface utilisateur low code et conviviale.
Prenez des décisions prédictives grâce à l'intégration prête à l'emploi du machine learning.
Collaborez à l'élaboration des règles avec les spécialistes de votre organisation.
Simulez plusieurs versions d'une même décision à l'aide de l'analyse de mégadonnées.
Utilisez les informations pour optimiser la puissance des données et prendre des décisions plus éclairées dans le cadre de vos activités. Détectez les problèmes et agissez avant qu'ils n'aient un impact sur les opérations.
Gestion cohérente et efficace de l'entreprise Opérations à l'échelle. Automatisez les approbations, traitez les réclamations, intégrez les employés et les clients, et contribuez à réduire les coûts de non-conformité et à prévenir les pertes de crédit.
Fournissez une preuve documentée du processus de décision pour soutenir l'audit de conformité. Modifiez les politiques en fonction de l'évolution de la réglementation. Assurez la cohérence entre les zones géographiques, les canaux et les réglementations.