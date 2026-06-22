IBM Automation Decision Services

Automatisation low code des décisions intelligentes
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Illustration isométrique de l’écran d’un produit de traitement de documents

Mettre l'IA au service de décisions intelligentes grâce au low code

IBM Automation Decision Services (ADS) est un logiciel d'automatisation d'entreprise qui permet de modéliser et de gérer les décisions métier dans une interface utilisateur conviviale low code. Il est disponible de manière autonome ou dans le cadre du programme IBM Cloud Pak for Business Automation, où il est pré-intégré à d'autres technologies d'automatisation.
Interface utilisateur low code

Modélisez les décisions à l'aide d'une interface utilisateur low code et conviviale.
Intégration du machine learning

Prenez des décisions prédictives grâce à l'intégration prête à l'emploi du machine learning.
Collaboration

Collaborez à l'élaboration des règles avec les spécialistes de votre organisation.
Scénarios simulés

Simulez plusieurs versions d'une même décision à l'aide de l'analyse de mégadonnées.

Voir Utilisation

Vue produit de l’approbation des prêts avec Automation Decision Services
Approbation des crédits et des prêts

Approuvez rapidement les prêts en étant sûr que le demandeur ne sera pas défaillant, tout en gérant les exigences réglementaires et en contribuant à garantir l'équité, la cohérence et l'auditabilité.
Vue produit de la promotion avec Automation Decision Services
Promotions personnalisées

Proposez des promotions susceptibles d'être acceptées en fonction de tout ce que vous savez d'un client donné et de l'historique de votre organisation.
Vue produit de la détection des fraudes avec Automation Decision Services
Détection des fraudes

Appliquez le machine learning aux données transactionnelles pour trouver des modèles de fraude et signaler les transactions suspectes avant qu'elles n'aient un impact sur la rentabilité.
Vue produit du traitement des réclamations avec Automation Decision Services
Traitement des demandes d'indemnisation

Améliorez l'expérience des clients en traitant rapidement les demandes d'indemnisation, tout en gérant les risques, en maintenant les coûts d'exploitation à un niveau bas et en gérant la conformité avec les réglementations gouvernementales.
Vue produit de l’approbation des prêts avec Automation Decision Services
Approbation des crédits et des prêts

Approuvez rapidement les prêts en étant sûr que le demandeur ne sera pas défaillant, tout en gérant les exigences réglementaires et en contribuant à garantir l'équité, la cohérence et l'auditabilité.
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Promotions personnalisées

Proposez des promotions susceptibles d'être acceptées en fonction de tout ce que vous savez d'un client donné et de l'historique de votre organisation.
Vue produit de la détection des fraudes avec Automation Decision Services
Détection des fraudes

Appliquez le machine learning aux données transactionnelles pour trouver des modèles de fraude et signaler les transactions suspectes avant qu'elles n'aient un impact sur la rentabilité.
Vue produit du traitement des réclamations avec Automation Decision Services
Traitement des demandes d'indemnisation

Améliorez l'expérience des clients en traitant rapidement les demandes d'indemnisation, tout en gérant les risques, en maintenant les coûts d'exploitation à un niveau bas et en gérant la conformité avec les réglementations gouvernementales.
Ayez un impact direct sur votre activité
Gagner en efficacité

Utilisez les informations pour optimiser la puissance des données et prendre des décisions plus éclairées dans le cadre de vos activités. Détectez les problèmes et agissez avant qu'ils n'aient un impact sur les opérations.

 
Une efficacité accrue

Gestion cohérente et efficace de l'entreprise Opérations à l'échelle. Automatisez les approbations, traitez les réclamations, intégrez les employés et les clients, et contribuez à réduire les coûts de non-conformité et à prévenir les pertes de crédit.
Gérer la conformité

Fournissez une preuve documentée du processus de décision pour soutenir l'audit de conformité. Modifiez les politiques en fonction de l'évolution de la réglementation. Assurez la cohérence entre les zones géographiques, les canaux et les réglementations.
Passez à l’étape suivante

Découvrir comment l'automatisation de l'entreprise, riche en fonctionnalités, accélère votre travail.

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