Des décisions alimentées par l’IA, fiables, explicables et à l’épreuve du temps
Transformez vos politiques d’entreprise en décisions générées par l’IA en quelques heures. Une solution conçue pour la gouvernance, alliant rapidité opérationnelle, transparence et conformité réglementaire à grande échelle.
Transformez les politiques en modèles de décision grâce à un assistant alimenté par l’IA.
Combinez règles, machine learning et IA générative pour obtenir des résultats plus intelligents.
Chaque décision est transparente, auditable et conforme.
Une solution conçue nativement pour le SaaS, flexible et prête à évoluer avec votre entreprise.
De la politique d’entreprise à la décision contrôlée en quelques heures. With IBM Decision Intelligence, les politiques écrites en langage naturel deviennent des flux de décisions contrôlés, vérifiables et prêts à être déployés avec confiance.
Résultat : des actions plus rapides, moins d’erreurs et un retour sur investissement mesurable.
Utilisez Decision Assistant d’IBM watsonx pour convertir vos politiques d’entreprise en règles traçables. Une solution conçue pour les utilisateurs professionnels, validée par les experts en conformité et mise en œuvre rapidement par le service informatique.
Éliminez la complexité liée à l’assemblage d’outils distincts. Construisez, gouvernez et déployez les décisions dans un environnement unifié, accélérant ainsi la transformation et réduisant les risques opérationnels.
IBM Decision Intelligence assure une traçabilité complète du cycle de vie des décisions. Cette fonctionnalité couvre l’ensemble du cycle de vie, de la création des politiques à leur impact sur l’entreprise, garantissant ainsi des décisions claires, auditables et fiables.
Chaque clic, panier, promotion et date de promesse est une décision. Lorsque ces décisions sont prises par des outils dispersés et des équipes déconnectées, les vendeurs perdent de la marge et ratent des moments importants. IBM Decision Intelligence vous offre une infrastructure gouvernée et pilotée par l’IA pour la tarification, les promotions, l’assortiment et l’exécution omnicanale, afin que vos systèmes évoluent avec la même précision et la même rapidité que vos clients. Transformez vos décisions en croissance, pas en suppositions.
Risque de crédit, signaux de fraude, routage des paiements ou stratégies de recouvrement : tout évolue à la seconde près. Pourtant, la plupart des institutions financières prennent encore ces décisions avec des règles rigides et des données parcellaires. IBM Decision Intelligence ajoute une couche décisionnelle en temps réel et multiplateforme qui affine les approbations, réduit les pertes et renforce la confiance des clients. Modernisez les décisions qui façonnent votre bilan, avec une transparence et un contrôle nativement intégrés.
Lits, parcours de soins, autorisations, effectifs, paiements — le secteur de la santé repose sur des décisions qui partagent rarement le même contexte. IBM Decision Intelligence connecte les logiques cliniques, opérationnelles et financières en une couche unique et transparente, soutenue par l’IA, qui renforce le flux des patients, la qualité des soins et l’intégrité des revenus.Des approbations plus rapides, des parcours plus clairs, moins de délais : le tout encadré, explicable et axé sur les résultats.
Déplacements de stock, modifications de commandes, ruptures de flux, prévisions fluctuantes : ce qui ralentit les chaînes d’approvisionnement, ce n’est pas une perturbation majeure isolée, mais des milliers de décisions non coordonnées, prises sans source d’information commune. IBM Decision Intelligence combine la demande, les coûts, les capacités, le service et les risques pour formuler des recommandations rapides et claires, permettant aux équipes d’agir avant que l’impact ne se fasse sentir. Construisez une chaîne d’approvisionnement qui anticipe, qui pense à l’avance et qui réagit en conséquence.
Signaux de désabonnement, charge réseau, conception des forfaits, détection de la fraude : les opérateurs télécoms opèrent en mouvement perpétuel, mais la logique décisionnelle peine souvent à suivre le rythme. IBM Decision Intelligence unifie les données des abonnés, des appareils, des usages et du réseau en un cerveau décisionnel unique et gouverné, qui booste la rétention, la personnalisation, l’assurance de service et la protection des revenus.Alignez vos stratégies commerciales et réseau grâce à des décisions que vous pouvez expliquer, mesurer et déployer à grande échelle.
Prix par mois
1 500 USD/mois*
Exécutions de décisions
Jusqu’à 100 000 décisions par mois
Utilisation supplémentaire
10 dollars pour 1 000 décisions supplémentaires
Auteurs
Jusqu’à 10 utilisateurs actifs
Environnements
1 environnement préconfiguré inclus
Le forfait Essentials inclut
Découvrir de nouvelles fonctionnalités et améliorations
Découvrir la communauté d’utilisateurs d’IBM Decision Intelligence
Découvrir la documentation officielle d’IBM Decision Intelligence
Nouveautés et perspectives pour IBM Decision Intelligence : des fonctionnalités enrichies. Un impact décuplé.
Commencez un essai de 30 jours pour obtenir un accès complet à toutes les fonctionnalités d’IBM Decision Intelligence.