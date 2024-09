Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 facilite la configuration, l’exploitation et la mise à l’échelle des déploiements Db2 dans le cloud. La solution associe la simplicité et la disponibilité d’Amazon RDS, un service de base de données relationnelle géré qui automatise l’administration des bases de données dans un environnement cloud hautement sécurisé et conforme, à l’expertise d’IBM Db2 pour l’exécution des workloads de base de données critiques dans le monde entier. Avec Amazon RDS for Db2, votre entreprise peut ainsi :

Gagner du temps et réaliser des économies sur la gestion des tâches fastidieuses de base de données grâce à un service entièrement géré ;

Assurer la sécurité et la conformité de vos données ;

Intégrer la solution de façon native aux offres de données et d’IA d’AWS et d’IBM ;

Opérer facilement la migration depuis Db2 et Oracle sur site ;

Profiter d’une tarification à la carte comprenant la possibilité de fournir votre propre licence pour les clients Db2.