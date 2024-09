Avec l'aide de DXC Technology, un partenaire commercial IBM, O-I a décidé de migrer ses données vers la plateforme IBM Db2. « Nous avions noué une relation avec IBM au fil des ans, et nous avons vu là une excellente occasion pour non seulement revoir notre coût total de possession, mais aussi travailler avec une société à qui nous pouvions faire confiance » déclare Rod Masney.

Toutefois, une transition de cette magnitude nécessite une coordination précise et un soutien solide de la part des partenaires technologiques. Rod Masney poursuit : « Tout doit se faire avec justesse et intégrité. Heureusement, IBM possède la méthodologie requise pour migrer la plateforme de base de données d'un autre fournisseur vers IBM Db2. Elle est renommée et bien documentée. Nous avons suivi ce processus et tout s’est parfaitement déroulé en termes de délais, de budget et de planification. »

Et lorsque des problèmes mineurs survenaient, l’équipe d’IBM était toujours là pour les résoudre rapidement. « Je pouvais compter sur les membres d'IBM pour nous aider. Ils faisaient partie intégrante de notre équipe », confie Rod Masney.

Dans le cas d'O-I, une organisation très étendue géographiquement, éviter les temps d'arrêt lors d'une transition comme celle-ci peut s'avérer difficile. Une plage horaire qui convient en Asie peut ne pas fonctionner en Amérique du Nord, et vice versa. Et pour chaque migration, O-I, DXC et IBM menaient en plus une répétition générale. Au total, ce projet comprenait plus de 100 migrations sur une période de six mois, réalisées exclusivement les week-ends.

« Les utilisateurs n'ont rien remarqué », se félicite Ray Case. « Quand ils partaient le vendredi, ils avaient accès à SAP. Quand ils revenaient le lundi, ils avaient accès à SAP. Entre temps, la base de données sous-jacente avait changé, mais sans aucun impact. »