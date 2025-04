Intégration d’IBM watsonx.data à IBM Databand

Databand dispose d’une console centralisée permettant de visualiser les incidents IBM watsonx.data et leurs origines, ce qui facilite la résolution des problèmes. Cette plateforme unifiée permet aux utilisateurs de gérer la surveillance des données, les alertes et l’assurance qualité tout en fournissant des informations sur les opérations du système. Les utilisateurs peuvent également analyser la traçabilité et l’impact des pipelines et des jeux de données Spark.