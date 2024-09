Ce qui est inclus

Tableaux de bord complets Databand assure la gestion des incidents de données dans l’ensemble de votre pile de données afin que vous puissiez voir toutes vos exécutions, tâches et erreurs dans une vue unifiée.

Alertes personnalisables Faites en sorte que vos équipes chargées de l’ingénierie du traitement des données et de plateformes restent concentrées en réduisant la baisse de la vigilance. Définissez des alertes de gravité pour les accords de niveau de service sur les données, comme les distributions de données manquées, les modifications de schéma inattendues et les anomalies dans les statistiques au niveau des colonnes.

Notifications automatiques Lorsqu’un incident de données se produit, le temps est un facteur essentiel. Databand achemine les alertes vers les parties prenantes en temps réel en utilisant des outils que vous aimez déjà, comme Slack, PagerDuty, les e-mails, etc.