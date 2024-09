IBM Content Collector est une gamme de produits conçus pour collecter, améliorer et gérer le courrier électronique, les systèmes de fichiers et les données et documents SAP. Ses fonctionnalités identifient et archivent le contenu en fonction de la valeur commerciale et garantissent la protection et la conservation du contenu critique. L'ensemble complet de solutions offre une stratégie pour extraire de la valeur de votre contenu.