IBM Content Collector for Email offre des fonctionnalités de collecte et d’archivage pour les systèmes de messagerie dans le cloud et sur site. Il permet d’améliorer l’efficacité, de réduire les coûts informatiques et de respecter les obligations juridiques et de conformité en matière d’archivage des messages. En utilisant une approche basée sur la valeur, il aligne le coût de l’archivage des données sur la valeur de ces données et vous permet de concevoir des politiques de réduction de l’espace de stockage tout en conservant les données fréquemment utilisées.