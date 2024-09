IBM Content Collector for SAP Applications offre des fonctions flexibles d’archivage, de gestion de contenu et de gouvernance pour les données SAP et le contenu associé. Il étend les capacités d’archivage à valeur ajoutée d’IBM aux applications SAP et aux entrepôts d’archives, y compris les référentiels de gestion de contenu d’entreprise (ECM) d’IBM et IBM Spectrum Protect.