À l’ère du cloud hybride, les entreprises ont du mal à suivre la nuée de certificats gérés par une multitude d’équipes et d’outils cloisonnés. L’absence d’une visibilité unifiée sur l’état de santé des certificats augmente le risque que les applications subissent des interruptions en raison de leur expiration. Ces certificats expirés, périmés ou mal configurés peuvent provoquer des pannes inattendues, perturber la continuité des activités et exposer votre entreprise à des risques de sécurité tels que des attaques de type homme du milieu, en particulier lorsque les processus de renouvellement sont incohérents et non standardisés.

IBM Concert rationalise la manière dont les équipes chargées de la sécurité et de l’informatique gèrent l’état de santé des certificats.

Pourquoi IBM Concert ?