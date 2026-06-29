L’observabilité proactive fournit des informations en temps réel pour vous permettre d’anticiper les pannes réseau coûteuses
IBM Concert Network Observability facilite la gestion des environnements distribués dynamiques et réduit la complexité du cloud hybride. Cette solution unifie les données réseau, limite la prolifération des outils et contribue à accélérer la résolution des incidents grâce à des analyses et des intégrations basées sur l’IA.
Grâce à l’analyse des flux, collectez et analysez les données NetFlow et de télémétrie pour mapper le trafic vers les applications et les appareils qui le génèrent. En corrélant les données de flux avec des indicateurs en temps réel, les équipes peuvent détecter les anomalies et identifier leur cause racine dans des environnements hybrides multi-fournisseurs, le tout à partir d’une seule et même plateforme.
Regroupez les résultats synthétiques, les indicateurs réseau saut par saut et les traces d’applications dans une vue unique pour analyser les perturbations grâce à un contexte plus complet. En cas de ralentissements, les équipes visualisent les indicateurs des applications, les chemins réseau et les temps de réponse synthétiques, ce qui leur permet de distinguer rapidement les régressions de code, les défaillances d’API, les erreurs de routage, les problèmes de FAI et la dégradation de l’infrastructure.
Effectuez des tests synthétiques en continu pour valider l’état de santé de l’infrastructure. Grâce à une surveillance unifiée des données APM et NPM, les équipes bénéficient d’une visibilité de bout en bout sur les parcours des utilisateurs, les applications et les chemins réseau. Cette vue d’ensemble leur permet de détecter plus rapidement les défaillances, ce qui accélère l’identification des causes racines dans les environnements hybrides.
Testez en continu les performances réseau de site à site grâce à des agents automatisés qui mesurent la latence, la gigue, la perte de paquets et le débit. Ces données permettent aux équipes de comparer les succursales, les centres de données et les points d’entrée dans le cloud afin d’identifier les chemins dégradés, les anomalies de routage et les problèmes au niveau des appareils avant qu’ils ne perturbent la prestation de services.
Regroupez les données de flux, de télémétrie et d’applications dans les environnements hybrides afin d’éliminer la prolifération des outils et d’obtenir une visibilité en temps réel sur les performances qui tient compte des applications, pour les réseaux, les appareils et les services.
Transformez les données de flux réseau relatives à la bande passante, au trafic d’applications et aux comportements de l’infrastructure en informations exploitables pour améliorer la planification des capacités et l’efficacité opérationnelle.
Faites évoluer la collecte de données NetFlow grâce à une prise en charge étendue des formats de flux publics standard tels que v5/v9/v10 et IPFIX.