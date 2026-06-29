Regroupez les résultats synthétiques, les indicateurs réseau saut par saut et les traces d’applications dans une vue unique pour analyser les perturbations grâce à un contexte plus complet. En cas de ralentissements, les équipes visualisent les indicateurs des applications, les chemins réseau et les temps de réponse synthétiques, ce qui leur permet de distinguer rapidement les régressions de code, les défaillances d’API, les erreurs de routage, les problèmes de FAI et la dégradation de l’infrastructure.