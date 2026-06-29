IBM Concert Network Observability

L’observabilité proactive fournit des informations en temps réel pour vous permettre d’anticiper les pannes réseau coûteuses

Planifier une démonstration
Rendu 3D de verres alignés en rangée

Moins de complexité, moins d’outils

IBM Concert Network Observability facilite la gestion des environnements distribués dynamiques et réduit la complexité du cloud hybride. Cette solution unifie les données réseau, limite la prolifération des outils et contribue à accélérer la résolution des incidents grâce à des analyses et des intégrations basées sur l’IA.
Webinaire du 22 juin 2026 : Des signaux réseau aux décisions métier
Observabilité de bout en bout avec le réseau, les applications et l’IA
Inscrivez-vous

Identifiez et résolvez rapidement les problèmes

Mappez le trafic entre les applications et les appareils

Grâce à l’analyse des flux, collectez et analysez les données NetFlow et de télémétrie pour mapper le trafic vers les applications et les appareils qui le génèrent. En corrélant les données de flux avec des indicateurs en temps réel, les équipes peuvent détecter les anomalies et identifier leur cause racine dans des environnements hybrides multi-fournisseurs, le tout à partir d’une seule et même plateforme.

Tableau de bord d’optimisation des coûts cloud présentant les fournisseurs, les tendances des workloads et des graphiques en anneau relatifs aux investissements, aux économies et à l’efficacité.

Accélérez l’analyse de la cause racine

Regroupez les résultats synthétiques, les indicateurs réseau saut par saut et les traces d’applications dans une vue unique pour analyser les perturbations grâce à un contexte plus complet. En cas de ralentissements, les équipes visualisent les indicateurs des applications, les chemins réseau et les temps de réponse synthétiques, ce qui leur permet de distinguer rapidement les régressions de code, les défaillances d’API, les erreurs de routage, les problèmes de FAI et la dégradation de l’infrastructure.

Capture d’écran du tableau de bord IBM Concert Optimize Data Center

Surveillez en continu l’état de santé de l’infrastructure

Effectuez des tests synthétiques en continu pour valider l’état de santé de l’infrastructure. Grâce à une surveillance unifiée des données APM et NPM, les équipes bénéficient d’une visibilité de bout en bout sur les parcours des utilisateurs, les applications et les chemins réseau. Cette vue d’ensemble leur permet de détecter plus rapidement les défaillances, ce qui accélère l’identification des causes racines dans les environnements hybrides.

En savoir plus
Capture d’écran du tableau de bord de surveillance de l’état de santé de l’infrastructure d’IBM Concert Optimize

Testez les performances réseau de votre cloud hybride

Testez en continu les performances réseau de site à site grâce à des agents automatisés qui mesurent la latence, la gigue, la perte de paquets et le débit. Ces données permettent aux équipes de comparer les succursales, les centres de données et les points d’entrée dans le cloud afin d’identifier les chemins dégradés, les anomalies de routage et les problèmes au niveau des appareils avant qu’ils ne perturbent la prestation de services.

Capture d’écran du tableau de bord de tests de performances d’IBM SevOne SaaS

Avantages

Observabilité réseau unifiée

Regroupez les données de flux, de télémétrie et d’applications dans les environnements hybrides afin d’éliminer la prolifération des outils et d’obtenir une visibilité en temps réel sur les performances qui tient compte des applications, pour les réseaux, les appareils et les services.
Analyses en temps réel

Transformez les données de flux réseau relatives à la bande passante, au trafic d’applications et aux comportements de l’infrastructure en informations exploitables pour améliorer la planification des capacités et l’efficacité opérationnelle.
Collecte NetFlow évolutive

Faites évoluer la collecte de données NetFlow grâce à une prise en charge étendue des formats de flux publics standard tels que v5/v9/v10 et IPFIX.
Détection des anomalies
Détectez les pics et les courts sursauts d’activité susceptibles de perturber les performances et de révéler des problèmes que d’autres outils pourraient manquer. Grâce à la mise en place de politiques et de seuils, les équipes peuvent être alertées lorsque les applications consomment une bande passante excessive.
Observabilité qui tient compte des applications
Considérez les performances du réseau dans le contexte des applications, grâce à une visibilité sur l’ensemble des applications et de l’infrastructure sous-jacente. L’observabilité associée à la connaissance des applications facilite l’identification des problèmes et l’amélioration des performances.
Assurance proactive des performances
Validez en continu l’état de santé de l’infrastructure grâce à des tests synthétiques. Détectez les anomalies avant qu’elles n’affectent les utilisateurs et contribuez à garantir des performances constantes pour les applications, les réseaux et les expériences en ligne.
Passer à l’étape suivante

Découvrez comment Concert peut faire progresser votre entreprise.

  1. Contacter un commercial
  2. Lire l’annonce sur Concert