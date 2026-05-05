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Intelligence artificielle Automatisation informatique

Présentation de la plateforme IBM Concert : combler le fossé entre les informations et l’action

Concert est une plateforme d’opérations qui relie données, contexte et actions à travers votre environnement, permettant aux équipes de déplacer de l’information à l’action, plus rapidement.

Publié le 5 mai 2026

L’IA était censée simplifier les opérations informatiques.  Au contraire, cela a révélé un problème plus profond : les entreprises génèrent plus d’informations que jamais, mais leur capacité à agir en conséquence n’a pas évolué au même rythme. 

Dans les environnements hybrides, les équipes s’appuient sur des outils fragmentés pour l’observabilité, l’optimisation, la sécurité et les opérations. Chaque système fournit des signaux, mais pas de contexte commun. Résultat : le fossé qui se creuse entre ce que les équipes savent et ce qu’elles peuvent faire pour y remédier. Le règlement des incidents prend encore trop de temps. Les coûts sont plus difficiles à prévoir. Le risque s’accumule tranquillement. Et les équipes passent plus de temps à rassembler le contexte qu’à agir. 

La plateforme IBM Concert est conçue pour combler cette lacune. 

Une plateforme unifiée pour les opérations hybrides

La plateforme Concert fournit une couche opérationnelle commune aux applications, à l’infrastructure, aux réseaux et à la sécurité.

Au lieu de faire apparaître des signaux dans des outils distincts, la plateforme Concert les connecte dans un système unique, où les données, le contexte et les décisions sont alignés en temps réel.

Au cœur de cette structure se trouve un modèle de données unifié qui ingère en continu les signaux provenant de tout l’environnement ainsi que les relations entre les systèmes. Cela permet aux personnes et à l’IA de : 

  • Requête entre domaines
  • Comprendre l’impact à l’échelle du système
  • Agir rapidement grâce à un contexte partagé 

La plateforme Concert fonctionne en complément de vos outils existants, et non en remplacement. Il crée une couche partagée qui relie les données, le contexte et les workflows entre applications, infrastructures, réseau, systèmes et opérations de sécurité, ainsi que fournisseurs. En réunissant ces éléments, la plateforme Concert valorise ce qui existe déjà dans votre environnement plutôt que de le remplacer.

Capacités sur l’ensemble du cycle de vie opérationnel

La plateforme Concert rassemblera les capacités de l’ensemble du portefeuille d’IBM en une plateforme modulaire pour les opérations informatiques. Cela inclut : 

  • Concert Observe : visibilité complète des conteneurs sur les applications, les infrastructures, les réseaux et l’IA, optimisée par IBM Instana et SevOne.
  • Concert Optimize : optimisation continue des performances et des coûts, y compris l’optimisation du GPU, grâce à IBM Turbonomic.
  • Concert Operate : système unifié de détection, d’enquête et de réponse aux incidents, optimisé par IBM Cloud Pak for AIOps. 
  • Concert Protect : gestion des vulnérabilités et des risques pilotée par l’IA qui identifie, priorise et peut générer des résolutions automatiques pour corriger le code vulnérable ou corriger le système d’exploitation, les middlewares, les packages et les images, positionnant les entreprises pour « shift left » en matière de sécurité à travers le cycle de vie du développement logiciel.
  • Résilience Concert : des informations sur la fiabilité des services et des dépendances pour aider les entreprises à mesurer la résilience et à passer d’opérations réactives à des opérations proactives.
  • Workflows Concert : orchestration low-code et automatisation à travers les équipes, les outils et les environnements.

Individuellement, ces capacités sont éprouvées. Ensemble, il mettra en place un système coordonné où les informations dans un domaine éclairent la compréhension et l’action dans un autre. Le résultat est un passage d’un fonctionnement au sein d’outils cloisonnés à une compréhension partagée de l’ensemble du système, où l’analyse, le contexte et l’action sont alignés à travers les différents niveaux de l’entreprise informatique afin d’améliorer la continuité d’activité.

Workflows agentiques qui transforment les informations en actions

Actuellement en aperçu, la plateforme Concert introduit des workflows agentiques qui coordonnent l’enquête, la prise de décision et l’exécution entre systèmes, souvent les outils déjà utilisés par les entreprises. Agents de concert : 

  • Corrélez les signaux entre les journaux, les indicateurs, les événements et les alertes 
  • Identifier les causes profondes probables
  • Recommander les meilleures actions à entreprendreExécuter les workflows de résolution en intégrant l’humain dans la boucle

Les équipes gardent le contrôle : elles donnent leur avis, approuvent et gèrent les actions, tout en préservant la transparence, la traçabilité et le contrôle humain.

Conçu pour des scénarios concrets

La plateforme Concert est conçue pour répondre aux défis opérationnels courants : 

Réponse plus rapide aux incidents grâce à l’observabilité de pile complète de Concert Observe

Concert est conçu pour corréler les signaux entre les domaines, identifier la cause racine, expliquer ce qui s’est passé et pourquoi, puis travailler aux côtés des équipes pour mener à bien la résolution, depuis les actions recommandées jusqu’à la génération de correctifs et la coordination de l’examen et de l’approbation via les workflows existants.

Gestion des coûts de l’IA et des GPU avec Concert Optimize

Concert relie la demande des applications à l’utilisation de l’infrastructure afin d’indiquer clairement ce qui détermine les coûts du GPU, où les contraintes peuvent apparaître et comment les décisions en matière de ressources affectent les performances.

Dérive et risque d’infrastructure avec la plateforme Concert et HCP Terraform, propulsé par Infragraph

Concert compare les définitions de l’infrastructure en tant que code avec l’environnement réel afin d’identifier les dérives significatives et de hiérarchiser la résolution en fonction de l’impact sur l’application. Associé à HCP Terraform powered by Infragraph, les informations sont basées sur un graphique de ressources continuellement mis à jour qui reflète l’état actuel de l’infrastructure et les relations entre les composants. Cette couche de données unifiée fournit une vue claire et connectée de ce qui existe et de la manière dont cela est lié, améliorant ainsi la précision de l’analyse et permettant une résolution plus efficace. HCP Terraform alimenté par Infragraph est actuellement en avant-première.

Dans tous ces scénarios, Concert propose un modèle cohérent : contexte partagé, renseignement coordonné et action guidée.  

Une expérience opérationnelle adaptative

La plateforme Concert remplace les tableaux de bord statiques par une interface hyperpersonnalisée qui reflète les conditions en temps réel afin que les utilisateurs puissent agir rapidement par l’intermédiaire d’agents. 

  • Les dirigeants constatent l’impact sur la santé du système et son activité
  • Les opérateurs et les ingénieurs ont une visibilité sur les problèmes, les incidents et les décisions critiques
  • Les équipes peuvent facilement passer de l’information à l’action
Capture d’écran de l’interface utilisateur du tableau de bord des performances IBM Concert
Capture d’écran du tableau de bord d’aperçu SRE de la plateforme IBM Concert

Conçu pour la réalité hybride, livré de manière modulaire

La plateforme de concerts est conçue pour les environnements hétérogènes et hybrides et est proposée selon une approche modulaire. Les entreprises peuvent :  

  • Commencez par les endroits où elles identifient le plus de valeur pour obtenir des résultats rapides.
  • Se connecter à leurs outils existants pour préserver les investissements antérieurs et
  • Se développer progressivement au fil du temps afin d’obtenir des avantages commerciaux supplémentaires.

Cela permet aux entreprises d’adopter la plateforme Concert sans interruption, tout en évoluant vers une adoption à l’échelle de l’entreprise. 

Des informations à l’action, et ce qui vient ensuite

L’évolution des opérations informatiques ne consiste pas à ajouter des tableaux de bord ou des alertes. Il s’agit de réduire l’effort humain nécessaire pour comprendre ce qui se passe et coordonner les actions à entreprendre.

La plateforme IBM Concert introduit un nouveau modèle d’opérations : un modèle dans lequel les informations sont visibles, le contexte est partagé et l’action est connectée entre les systèmes.

À mesure que l’IA devient un élément central de l’infrastructure et que les applications sont gérées, des plateformes comme Concert jettent les bases d’opérations plus autonomes et résilientes, tout en permettant aux personnes de garder le contrôle. 

Découvrez comment la plateforme IBM Concert peut vous aider à réimaginer vos opérations informatiques

Inscrivez-vous au webinaire le 19 mai 2026

Découvrez l’avant-première

Vikram Murali

VP, Observability Development

IBM Automation