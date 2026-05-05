Présentation de la plateforme IBM Concert : combler le fossé entre les informations et l’action

Concert est une plateforme d’opérations qui relie données, contexte et actions à travers votre environnement, permettant aux équipes de déplacer de l’information à l’action, plus rapidement.
L’IA était censée simplifier les opérations informatiques. Au contraire, cela a révélé un problème plus profond : les entreprises génèrent plus d’informations que jamais, mais leur capacité à agir en conséquence n’a pas évolué au même rythme.
Dans les environnements hybrides, les équipes s’appuient sur des outils fragmentés pour l’observabilité, l’optimisation, la sécurité et les opérations. Chaque système fournit des signaux, mais pas de contexte commun. Résultat : le fossé qui se creuse entre ce que les équipes savent et ce qu’elles peuvent faire pour y remédier. Le règlement des incidents prend encore trop de temps. Les coûts sont plus difficiles à prévoir. Le risque s’accumule tranquillement. Et les équipes passent plus de temps à rassembler le contexte qu’à agir.
La plateforme IBM Concert est conçue pour combler cette lacune.
La plateforme Concert fournit une couche opérationnelle commune aux applications, à l’infrastructure, aux réseaux et à la sécurité.
Au lieu de faire apparaître des signaux dans des outils distincts, la plateforme Concert les connecte dans un système unique, où les données, le contexte et les décisions sont alignés en temps réel.
Au cœur de cette structure se trouve un modèle de données unifié qui ingère en continu les signaux provenant de tout l’environnement ainsi que les relations entre les systèmes. Cela permet aux personnes et à l’IA de :
La plateforme Concert fonctionne en complément de vos outils existants, et non en remplacement. Il crée une couche partagée qui relie les données, le contexte et les workflows entre applications, infrastructures, réseau, systèmes et opérations de sécurité, ainsi que fournisseurs. En réunissant ces éléments, la plateforme Concert valorise ce qui existe déjà dans votre environnement plutôt que de le remplacer.
La plateforme Concert rassemblera les capacités de l’ensemble du portefeuille d’IBM en une plateforme modulaire pour les opérations informatiques. Cela inclut :
Individuellement, ces capacités sont éprouvées. Ensemble, il mettra en place un système coordonné où les informations dans un domaine éclairent la compréhension et l’action dans un autre. Le résultat est un passage d’un fonctionnement au sein d’outils cloisonnés à une compréhension partagée de l’ensemble du système, où l’analyse, le contexte et l’action sont alignés à travers les différents niveaux de l’entreprise informatique afin d’améliorer la continuité d’activité.
Actuellement en aperçu, la plateforme Concert introduit des workflows agentiques qui coordonnent l’enquête, la prise de décision et l’exécution entre systèmes, souvent les outils déjà utilisés par les entreprises. Agents de concert :
Les équipes gardent le contrôle : elles donnent leur avis, approuvent et gèrent les actions, tout en préservant la transparence, la traçabilité et le contrôle humain.
La plateforme Concert est conçue pour répondre aux défis opérationnels courants :
Concert est conçu pour corréler les signaux entre les domaines, identifier la cause racine, expliquer ce qui s’est passé et pourquoi, puis travailler aux côtés des équipes pour mener à bien la résolution, depuis les actions recommandées jusqu’à la génération de correctifs et la coordination de l’examen et de l’approbation via les workflows existants.
Concert relie la demande des applications à l’utilisation de l’infrastructure afin d’indiquer clairement ce qui détermine les coûts du GPU, où les contraintes peuvent apparaître et comment les décisions en matière de ressources affectent les performances.
Concert compare les définitions de l’infrastructure en tant que code avec l’environnement réel afin d’identifier les dérives significatives et de hiérarchiser la résolution en fonction de l’impact sur l’application. Associé à HCP Terraform powered by Infragraph, les informations sont basées sur un graphique de ressources continuellement mis à jour qui reflète l’état actuel de l’infrastructure et les relations entre les composants. Cette couche de données unifiée fournit une vue claire et connectée de ce qui existe et de la manière dont cela est lié, améliorant ainsi la précision de l’analyse et permettant une résolution plus efficace. HCP Terraform alimenté par Infragraph est actuellement en avant-première.
Dans tous ces scénarios, Concert propose un modèle cohérent : contexte partagé, renseignement coordonné et action guidée.
La plateforme Concert remplace les tableaux de bord statiques par une interface hyperpersonnalisée qui reflète les conditions en temps réel afin que les utilisateurs puissent agir rapidement par l’intermédiaire d’agents.
La plateforme de concerts est conçue pour les environnements hétérogènes et hybrides et est proposée selon une approche modulaire. Les entreprises peuvent :
Cela permet aux entreprises d’adopter la plateforme Concert sans interruption, tout en évoluant vers une adoption à l’échelle de l’entreprise.
L’évolution des opérations informatiques ne consiste pas à ajouter des tableaux de bord ou des alertes. Il s’agit de réduire l’effort humain nécessaire pour comprendre ce qui se passe et coordonner les actions à entreprendre.
La plateforme IBM Concert introduit un nouveau modèle d’opérations : un modèle dans lequel les informations sont visibles, le contexte est partagé et l’action est connectée entre les systèmes.
À mesure que l’IA devient un élément central de l’infrastructure et que les applications sont gérées, des plateformes comme Concert jettent les bases d’opérations plus autonomes et résilientes, tout en permettant aux personnes de garder le contrôle.
Découvrez comment la plateforme IBM Concert peut vous aider à réimaginer vos opérations informatiques
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