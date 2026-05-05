Présentation de la plateforme IBM Concert : combler le fossé entre les informations et l’action

L’IA était censée simplifier les opérations informatiques. Au contraire, cela a révélé un problème plus profond : les entreprises génèrent plus d’informations que jamais, mais leur capacité à agir en conséquence n’a pas évolué au même rythme.

Dans les environnements hybrides, les équipes s’appuient sur des outils fragmentés pour l’observabilité, l’optimisation, la sécurité et les opérations. Chaque système fournit des signaux, mais pas de contexte commun. Résultat : le fossé qui se creuse entre ce que les équipes savent et ce qu’elles peuvent faire pour y remédier. Le règlement des incidents prend encore trop de temps. Les coûts sont plus difficiles à prévoir. Le risque s’accumule tranquillement. Et les équipes passent plus de temps à rassembler le contexte qu’à agir.

La plateforme IBM Concert est conçue pour combler cette lacune.