Le HCF fournit trois niveaux de certification : Strategic, Assured et Uncertified. IBM Cloud conserve la certification HCF Strategic, qui représente le plus haut niveau d’assurance et n’est disponible que pour les fournisseurs de services cloud qui permettent au gouvernement de spécifier des conditions de propriété et de contrôle, ainsi que des contrôles de sécurité accrus.

Les services cloud stratégiques certifiés sont requis pour les données sensibles du gouvernement, les systèmes propres au gouvernement et les systèmes classés au niveau de classification « PROTECTED », et conviennent à d’autres clients du gouvernement présentant un profil de risque élevé, ou à ceux qui recherchent des protections supplémentaires pour leurs données.