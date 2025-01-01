Conformité IBM Cloud : HCF Australie

Aperçu
Qu’est-ce que le HCF ?

Le Hosting Certification Framework (HCF) fournit trois niveaux de certification : Strategic, Assured et Uncertified. La certification HCF Strategic représente le plus haut niveau d’assurance et n’est disponible que pour les fournisseurs de services cloud qui permettent au gouvernement de spécifier des conditions de propriété et de contrôle, ainsi que des contrôles de sécurité accrus. Les services cloud stratégiques certifiés sont requis pour les données sensibles du gouvernement, les systèmes propres au gouvernement et les systèmes classés au niveau de classification « PROTECTED », et conviennent à d’autres clients du gouvernement présentant un profil de risque élevé, ou à ceux qui recherchent des protections supplémentaires pour leurs données.
Niveaux de certification HCF

Le HCF fournit trois niveaux de certification : Strategic, Assured et Uncertified. IBM Cloud conserve la certification HCF Strategic, qui représente le plus haut niveau d’assurance et n’est disponible que pour les fournisseurs de services cloud qui permettent au gouvernement de spécifier des conditions de propriété et de contrôle, ainsi que des contrôles de sécurité accrus.

Position d'IBM

IBM Cloud conserve la certification HCF Strategic pour les installations SYD04/zone2 et SYD05/zone3 dans la région multi-zones de Sydney. Les clients ayant besoin d’une certification HCF peuvent choisir ces zones certifiées HCF Strategic pour déployer leurs services IBM Cloud.
Rapports et autre documentation

Consultez la liste des fournisseurs de services cloud certifiés HCF par le DHA.

Ressources Approfondissez la question
Vous souhaitez en savoir plus sur le HCF ? On vous explique tout.
Programmes associés IRAP (Australie)
L’Infosec Registered Assessors Program est géré par l’Australian Cyber Security Centre et vise à assurer la sécurité des signaux informatiques et de communication australiens.
SCEC (Australie)
Le Security Construction and Equipment Committee est un programme dirigé par l’Australian Security Intelligence Organisation, qui vérifie les équipements de sécurité utilisés par le gouvernement australien.
