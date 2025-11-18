Dans les écosystèmes applicatifs distribués d’aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur plusieurs fournisseurs de cloud pour assurer évolutivité, résilience et performance. La gestion de configurations DNS cohérentes entre différents fournisseurs comme IBM NS1 Connect et Amazon Route 53 peut s’avérer complexe en raison de l’incompatibilité des protocoles et des besoins de synchronisation manuelle.

IBM Cloud Sync comble cette lacune en synchronisant de façon fluide les zones DNS, les enregistrements et les politiques de routage du trafic entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53. Résultat : une résilience DNS multicloud continue, fiable et entièrement automatisée.