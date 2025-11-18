Dans les écosystèmes applicatifs distribués d’aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur plusieurs fournisseurs de cloud pour assurer évolutivité, résilience et performance. La gestion de configurations DNS cohérentes entre différents fournisseurs comme IBM NS1 Connect et Amazon Route 53 peut s’avérer complexe en raison de l’incompatibilité des protocoles et des besoins de synchronisation manuelle.
IBM Cloud Sync comble cette lacune en synchronisant de façon fluide les zones DNS, les enregistrements et les politiques de routage du trafic entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53. Résultat : une résilience DNS multicloud continue, fiable et entièrement automatisée.
Renforcez votre stratégie multicloud grâce à un alignement DNS sans friction entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53. IBM Cloud Sync renforce votre architecture DNS grâce à un alignement automatique des données, un routage intelligent du trafic et des capacités de sauvegarde/restauration : ainsi, cette solution améliore la résilience, la performance et la continuité d’activité sur l’ensemble de vos fournisseurs.
Avec IBM Cloud Sync, vous pouvez synchroniser vos données DNS en temps réel avec plusieurs fournisseurs de cloud DNS. Cloud Sync transfère les données depuis les fournisseurs DNS via des API et la couche de traduction des données Cloud Sync, permettant un transfert fluide sans limites de transferts de zones.
Ne dépendez plus de scripts personnalisés et de processus fragiles pour synchroniser vos données DNS. Automatisez ces opérations à grande échelle pour réduire les erreurs humaines et la charge opérationnelle.
Gardez vos applications en ligne grâce à la synchronisation DNS multifournisseurs. Cloud Sync contribue à garantir une expérience client fluide et résiliente.
Offrez plus de flexibilité à vos équipes en déplaçant ou en dupliquant facilement des configurations DNS entre IBM NS1 Connect et Amazon Route 53, sans problèmes de compatibilité.
Gérez fusions, acquisitions et migrations en toute simplicité. La flexibilité et la synchronisation bidirectionnelle de Cloud Sync accélèrent et simplifient la mise à l’échelle et l’adaptation aux nouvelles réalités métier.
Découvrez la synchronisation bidirectionnelle entre Amazon Route 53 et IBM NS1 Connect via IBM Cloud Sync.
Découvrez comment IBM Cloud Sync garantit des opérations multicloud résilientes, sécurisées et parfaitement synchronisées.
IBM Cloud Sync est un service de synchronisation et d’automatisation DNS multicloud qui aligne en continu les zones DNS, les enregistrements et les configurations de routage du trafic entre n’importe quelle combinaison de fournisseurs DNS cloud ou sur site. La majorité de ces fournisseurs ne prennent pas en charge les protocoles de transfert de zone (XFR), y compris AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare et d’autres systèmes DNS d’entreprise.
Cloud Sync élimine les barrières propriétaires entre écosystèmes DNS, garantissant cohérence, exactitude et résilience bidirectionnelles sur les réseaux hybrides et multicloud. Le service fonctionne sans recourir aux protocoles XFR hérités, permettant une synchronisation moderne, pilotée par API, à l’échelle de l’entreprise.
Dans les environnements distribués actuels, la plupart des entreprises utilisent plusieurs fournisseurs de cloud, chacun avec son propre système DNS propriétaire. Ces plateformes déconnectées entraînent souvent une dérive des configurations, une hausse de la charge opérationnelle et une résilience diminuée.
IBM Cloud Sync simplifie la gestion DNS multicloud en offrant :
Ainsi, les configurations DNS restent cohérentes, évolutives et résilientes, quels que soient les clouds ou fournisseurs utilisés.
Cloud Sync se connecte à vos environnements DNS via des API sécurisées pour synchroniser zones, enregistrements et métadonnées entre fournisseurs, en continu. Il normalise les configurations propriétaires dans un modèle commun, permettant une interopérabilité fluide entre clouds.
Par exemple, IBM Cloud Sync peut maintenir une synchronisation permanente entre IBM NS1 Connect et d’autres services DNS cloud comme AWS Route 53, Azure DNS ou Google Cloud DNS. Cette synchronisation garantit une cohérence continue et supprime le besoin de protocoles de transfert de zone (XFR) hérités.
IBM Cloud Sync étend les capacités d’IBM NS1 Connect Managed DNS et s’appuie sur l’édition gratuite NS1 Connect Free Edition. Si les volumes de requêtes dépassent les seuils de cette édition, une licence IBM NS1 Connect Managed DNS peut être nécessaire pour augmenter la capacité.
Contrairement aux outils traditionnels de réplication DNS ou de transferts de zone, Cloud Sync est piloté par API, indépendant du fournisseur de cloud et entièrement bidirectionnel. Il fournit des mises à jour en temps réel, une réconciliation automatique des différences et une visibilité complète sur la santé DNS multicloud.
En supprimant la dépendance aux scripts manuels ou aux transferts unidirectionnels, Cloud Sync offre :
Au lancement, IBM Cloud Sync prend en charge la synchronisation entre IBM NS1 Connect et AWS Route 53. La feuille de route inclut Azure DNS, Google Cloud DNS et d’autres plateformes DNS d’entreprise afin d’assurer une synchronisation unifiée entre fournisseurs.
Oui. Cloud Sync est conçu pour fonctionner avec des systèmes DNS cloud natifs comme avec des infrastructures DNS héritées. Il peut synchroniser les données de serveurs DNS faisant autorité sur site ou d’environnements hybrides, garantissant une cohérence entre infrastructures traditionnelles et déploiements cloud modernes.
En synchronisant les configurations DNS entre plusieurs fournisseurs, Cloud Sync crée des couches DNS redondantes et cohérentes. Ainsi, si un fournisseur tombe en panne, les autres points de terminaison DNS synchronisés continuent de servir le trafic sans interruption, assurant une disponibilité continue et une meilleure reprise après sinistre.
Absolument. Cloud Sync automatise ce qui, auparavant, impliquait des tâches manuelles sujettes aux erreurs. Il permet de :
Selon EMA, les organisations qui automatisent la synchronisation DNS constatent jusqu’à 30 % d’erreurs DNS en moins et une accélération des temps de récupération réseau.
Cloud Sync facilite le déplacement ou la duplication des configurations entre plusieurs fournisseurs DNS. Comme il est piloté par API et indépendant de tout mécanisme de transfert propriétaire, vous pouvez synchroniser et répliquer vos configurations à travers les environnements DNS d’IBM NS1 Connect, AWS, Azure et GCP, garantissant une architecture flexible et portable.
Oui. Cloud Sync intègre une sécurité de niveau entreprise, reposant sur des connexions chiffrées, une authentification par API et des contrôles d’accès basés sur les rôles. Toutes les données échangées entre systèmes DNS sont protégées conformément aux standards stricts d’IBM en matière de cloud et de protection des données.
La configuration de Cloud Sync est simple :
Ce processus prend généralement quelques minutes, sans script personnalisé ni configuration de transfert de zone.
Cloud Sync prend en charge un large éventail de types d’enregistrements (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV et NS) ainsi que les métadonnées liées au routage du trafic, aux contrôles de santé et aux politiques de routage. L’objectif est de garantir une parité et une synchronisation complètes entre les fournisseurs.
Oui. Grâce à la synchronisation continue de Cloud Sync, chaque fournisseur DNS participant maintient une copie toujours à jour de vos configurations, créant des sauvegardes en direct multicloud et améliorant la rapidité de reprise et la continuité d’activité.
Cloud Sync s’adresse aux entreprises qui doivent :
Oui. IBM Cloud Sync est un service géré disponible dans le monde entier, accessible via IBM Cloud et certaines marketplaces partenaires. De futures mises à jour étendront encore la prise en charge entre régions et fournisseurs.
Pour en savoir plus sur IBM Cloud Sync, consultez les ressources suivantes :
Vous pouvez également contacter IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com pour des démonstrations, une assistance en matière d’intégration ou des discussions sur la feuille de route.
L’utilisation d’IBM Cloud Sync démarre à seulement 250 USD ; vous pouvez aussi tester le produit via l’essai gratuit de 30 jours.
Oui. IBM propose un essai gratuit de 30 jours pour permettre aux nouveaux utilisateurs de tester les capacités de synchronisation, les workflows d’automatisation et les intégrations multifournisseurs avant d’opter pour une formule payante.
Inscrivez-vous pour bénéficier de l’essai gratuit ou de la préversion publique sur IBM Cloud Sync Preview.
Avec IBM Cloud Sync, vous pouvez configurer une synchronisation DNS bidirectionnelle entre NS1 et d’autres fournisseurs de cloud, comme Amazon Route 53, en quelques minutes seulement, sans scripts manuels et sans transfert de zone.
