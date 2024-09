IBM Cloud Pak® for Network Automation permet l’automatisation des opérations réseau afin que les CSP et les MSP puissent transformer leurs réseaux, évoluer vers des opérations totalement automatisées, réduire les OPEX et fournir des services plus rapidement. Bénéficiez de toute une gamme de fonctionnalités améliorées, comme la modélisation normalisée du cycle de vie, l’orchestration axée sur l’intention, la conception et les tests de services, l’assurance de service dynamique, les opérations en boucle fermée et l’automatisation du déploiement SD-WAN.