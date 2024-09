Tarification

IBM Cloud Pak for Applications offre la flexibilité parfaite pour votre architecture applicative. Utilisez votre abonnement pour choisir parmi plusieurs options de déploiement d’environnement d’exécution : IBM WebSphere, IBM WebSphere Liberty, Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform, Quarkus, Tomcat, Node.js Spring Boot, Vert.x, etc. De plus, vous pouvez déployer Red Hat OpenShift (fourni) pour répondre à vos besoins de déploiement de conteneurs, ainsi que les outils de modernisation applicatifs pour transformer efficacement vos applications monolithiques en microservices.