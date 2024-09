Utilisez IBM BigIntegrate pour permettre à votre organisation d’intégrer et de transformer toutes les données Hadoop. Tirez parti des sources de données existantes et nouvelles pour les initiatives big data. Améliorez les données grâce à des fonctionnalités évolutives de surveillance et de nettoyage, et d’autres fonctionnalités de qualité des données complètes et robustes destinées aux entreprises. Transformez continuellement les données Hadoop en informations fiables et régies.