Identifiez l’emplacement de stockage des informations personnelles identifiables (PII), les données sensibles et autres classes de données. Accédez également à plus de 250 classes de données intégrées, y compris cartes de crédit, identifiants de contribuable et numéros de téléphone américains pour identifier le type de données contenues dans une colonne. Créez et personnalisez trois types de classes de données : liste de valeurs valides, expressions régulières (regex) et classes Java.