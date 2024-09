IBM InfoSphere Information Server for Data Quality vous permet de nettoyer les données et de surveiller leur qualité en continu, vous permettant de transformer vos données en informations fiables. Cette solution offre des outils de gestion de la qualité des données de bout en bout : comprenez vos données et leurs relations ; analysez et surveillez leur qualité en continu ; nettoyez, standardisez et associez les données entre elles ; et gérez leur traçabilité.