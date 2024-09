IBM Advanced Archive for DFSMShsm vous permet d'améliorer les performances et l'efficacité des environnements HSM qui contiennent de grandes quantités de données inactives devant être conservées pendant de longues périodes. Il respecte les politiques DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) visant à la bonne sauvegarde des données et à la gestion de la conservation. Lorsque des applications ou des utilisateurs rappellent des données stockées dans un cloud, ces dernières sont renvoyées au contrôle DFSMShsm et rendues disponibles. IBM Advanced Archive for DFSMShsm prend en charge les environnements cloud IBM Cloud Object Storage, IBM SoftLayer et Amazon S3.