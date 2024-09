Le partenariat entre IBM et Deloitte, vieux de plusieurs décennies, associe une technologie innovante et des conseils fiables pour aider les clients gouvernementaux et commerciaux à opérer de manière plus efficace, plus sûre et plus durable. Les capacités du partenariat couvrent de multiples offres, y compris des solutions multi-cloud, de données et d’IA générative, de cyber-risque, de durabilité et gouvernementales.