Accédez à un partenariat conçu pour propulser votre activité dès le démarrage.
IBM Partner Plus, le chemin le plus court vers la croissance.
Conçu pour les entreprises prêtes à passer à l’échelle : avec une approche strategy‑first et des solutions par abonnement, ce programme vous aide à accélérer votre business dès le premier jour et à vous engager en toute confiance vers de nouvelles opportunités.
Les partenaires bénéficient de primes accrues, d’outils modernes pilotés par l’IA et de fonctionnalités comme marketplace intégration et Agent Connect. Ainsi, vous disposez de rapidité et de portée nécessaires pour être compétitif sur un marché en pleine évolution. Vous pouvez créer des solutions différenciées en utilisant la technologie et l’expertise d’IBM pour stimuler l’innovation dans tous les secteurs et proposer des expériences clients exceptionnelles. Que vous souhaitiez créer de nouvelles offres, conclure des ventes plus rapidement ou pénétrer de nouveaux marchés, IBM Partner Plus vous aide à aller plus loin.
Assurez une innovation continue et déverrouillez de nouvelles sources de revenus grâce aux marketplaces d’hyperscaler et à Agent Connect.
Accédez à des avantages simplifiés, des crédits cloud, une assistance personnalisée et des conseils directs d’experts IBM, le tout conçu pour vous aider à conclure des contrats plus rapidement, à développer votre activité en toute confiance et à la faire évoluer.
Tirez parti d’un financement de co-marketing évolutif et d’un contenu basé sur les profils pour avoir une influence plus tôt dans le parcours d’achat, accélérer les cycles de vente et réussir sur un marché axé sur le numérique.
Découvrez un portail partenaire modernisé et des systèmes de devis qui offrent une configuration plus rapide, des informations en temps réel et des recommandations alimentées par l’IA.
Accélérez le travail avec des agents IA intelligents et dédiés à des tâches spécifiques, qui automatisent les processus, simplifient les décisions et permettent aux équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus : l’innovation et la croissance.
Déployez l’IA à grande échelle, éliminez les silos, obtenez plus rapidement des informations exploitables et améliorez la production de l’IA grâce à un data lakehouse hybride et ouvert.
Réduisez la complexité et les coûts grâce à des cadres d’automatisation qui rationalisent les workflows informatiques et commerciaux, ce qui vous permet d’obtenir des résultats plus rapides et plus fiables à l’échelle.
Développez et déployez partout avec l’architecture cloud hybride ouverte d’IBM. Gagnez en flexibilité, en sécurité et en évolutivité pour répondre aux besoins des clients dans des environnements sur site, privés et publics.
Des compétences à la demande en passant par les ventes, vous bénéficierez de l’assistance et des ressources nécessaires pour vous développer en toute confiance.
Développez l’expertise nécessaire pour innover et mener vos projets en toute confiance grâce à un apprentissage guidé, des crédits cloud et une assistance pratique conçus pour accélérer votre préparation technique.
Stimulez la demande grâce à un financement de co-marketing, à un contenu ciblé et à une visibilité sur le marketplace, qui vous permettent d’atteindre les acheteurs plus en amont et de convertir un intérêt en transaction.
Vendez plus intelligemment grâce à des incitations simplifiées, des outils de devis modernes et des informations pilotées par l’IA qui accélèrent les cycles de transaction et élargissent vos opportunités de revenus.