IBM Partner Plus, le chemin le plus court vers la croissance.

Conçu pour les entreprises prêtes à passer à l’échelle : avec une approche strategy‑first et des solutions par abonnement, ce programme vous aide à accélérer votre business dès le premier jour et à vous engager en toute confiance vers de nouvelles opportunités.

Les partenaires bénéficient de primes accrues, d’outils modernes pilotés par l’IA et de fonctionnalités comme marketplace intégration et Agent Connect. Ainsi, vous disposez de rapidité et de portée nécessaires pour être compétitif sur un marché en pleine évolution. Vous pouvez créer des solutions différenciées en utilisant la technologie et l’expertise d’IBM pour stimuler l’innovation dans tous les secteurs et proposer des expériences clients exceptionnelles. Que vous souhaitiez créer de nouvelles offres, conclure des ventes plus rapidement ou pénétrer de nouveaux marchés, IBM Partner Plus vous aide à aller plus loin.